За квартиру Нины Ивановой может развернуться борьба между родственниками и соседями

За жилье покойной актрисы Нины Ивановой может быть развернута борьба. Не исключено, что на него будут претендовать не только родственники звезды фильма «Весна на Заречной улице», но и соседи.

С момента смерти Нины Ивановой уже прошло больше шести месяцев. Пока наследники не заявили о своих правах на имущество. Стоимость квартиры, где проживала актриса, составляет 10 миллионов рублей. В последний год жизни Нина Иванова была одинокой. У нее была сестра, от которой у нее есть племянница. Именно она из родственников имеет право претендовать на квартиру. Женщина знает о своих правах, но пока не обращалась ни в какие инстанции, чтобы вступить в наследство.

Сосед Ивановой утверждает, что актриса сама о себе заботилась до конца своих дней. Он ей помогал только по техническим вопросам. В последнее время знаменитость жаловалась на сердечную недостаточность. Иванова скончалась с телефоном в руках. Когда сосед зашел в очередной раз проведать ее, то она уже не подавала признаков жизни.

На момент смерти Ивановой было 86 лет. Ее не стало 1 декабря прошлого года. В культовом фильме «Весна на Заречной улице» актриса исполнила роль учительницы, пишет портал «Глобал.МСК».