PR-директору МакSим предлагали бесплатно гроб место на кладбище за новость о смерти певицы

PR-директор певицы МакSим Яна Богушевская пояснила о страшных предложениях, которые поступали, когда артистка находилась в тяжелом состоянии. За эксклюзивную новость о смерти некоторые хотели бесплатно предоставить гроб и место на кладбище.

Одно из изданий хотело прислать Богушевской некролог на утверждение. Если бы МакSим умерла, то ее представители должны были сообщить журналистам об этом первым, чтобы те обнародовали его. Некоторые люди, которые предлагали бесплатно сделать гроб и договориться о хорошем месте на кладбище. В это время Марина Абросимова находилась в коме и боролась с болезнью. Периодически Богушевской звонили и спрашивали, когда состояние здоровья артистки ухудшится. Интерес к МакSим уменьшился, когда появилась информация о ее выходе из комы.

Уже месяц Марина Абросимова находится дома. Пока ей нельзя петь, летать и перемещаться на далекие расстояния. В интервью Ксении Собчак она заявила, что на данном этапе не собирается перезапускать карьеру. Пока МакSим восстанавливается после тяжелой болезни, когда здоровье позволит, она станет заниматься школой искусств.

Напомним, что исполнительница хита «Знаешь ли ты» провела в коме больше месяца. Сначала ее подключили к аппарату ИВЛ, а потом перевели на ЭКМО. В начале августа медикам удалось стабилизировать состояние знаменитости.

Источник: www.youtube.com