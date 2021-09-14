Скандалы: Mardan отдай

У Тельмана Исмаилова отобрали трехэтажную виллу на Лазурном берегу Франции и арестовывают его активы по всему миру

БМ-банк (входит в группу ВТБ) не смог отсудить в свою пользу трехэтажную виллу на Лазурном берегу Франции, принадлежавшую экс-хозяину Черкизовского рынка Тельману Исмаилову и его сыну Сархану, которые задолжали крупную сумму кредитору. Объект оказался продан, тем не менее банк внакладе не останется: по решению французского суда ему отойдет большая часть из €8 млн, в которые оценивается вилла.

Десятки других объектов Исмаилова-старшего, который находится в розыске, либо уже арестованы, либо выставлены на торги.

Юристами БМ-банка было установлено, что во Франции находится недвижимость, бенефициарами которой являются должники кредитного учреждения — Тельман и Сархан Исмаиловы. Речь идет о трехэтажной вилле со спортзалом, барной и биллиардными комнатами, а также винным погребом, расположенной на участке площадью в 4,2 тыс. кв. м в городке Валлорис на Лазурном берегу.

Вилла и дом для прислуги находились на балансе французской компании S.C.I. Nahras. Исмаилов-старший и его сын являлись участниками S.C.I. Nahras (5% и 95% соответственно). Сархан Исмаилов также выступал директором указанной компании.

При этом следует отметить, что БМ-банк с 2016 года добивается во Франции и других странах исполнения решения Мещанского районного суда Москвы о взыскании средств с Тельмана Исмаилова как поручителя по кредитным договорам ООО «Руслайн 2000» и Tropicano Finance B.V., получивших в банке $177 млн. В рамках данного судебного процесса были наложены обеспечительные меры на доли Тельмана Исмаилова в S.C.I. Nahras.

2 августа 2021 года в ходе процедуры банкротства еще одной компании экс-хозяина Черкизовского рынка — ООО «АСТ Транс Маркет» — Арбитражным судом Москвы было удовлетворено заявление БМ-банка о привлечении к субсидиарной ответственности Сархана Исмаилова и других. С них взыскали долг ООО перед банком, составляющий 26 млрд 525 млн 134 тыс. руб.

Представители кредитора обратились в суд французского города Грасс с заявлением об аресте 95-процентной доли Сархана Исмаилова в S.C.I. Nahras, которое было удовлетворено 18 августа этого года. Однако впоследствии выяснилось, что вилла находилась в залоге у другого кредитора Тельмана Исмаилова, а в июле текущего года в рамках судебного аукциона была продана за €8,2 млн. По данным “Ъ”, средства от реализации актива в ближайшее время будут перечислены покупателем на специальный счет эскроу. При этом БМ-банк сможет претендовать на взыскание большей части из них.

Следует отметить, что у Тельмана Исмаилова, объявленного Следственным комитетом России в международный розыск за организацию убийств и иные преступления, кредитор отсудил другие объекты и их стоимость. Например, в Италии суд города Мантова вскоре должен назначить дату торгов по продаже его виллы в Кастель-Гоффредо. Интересно, что господин Исмаилов приобрел объект в 2002 году, но никогда в нем не жил и в аренду не сдавал.

В Турции в рамках процедуры банкротства AST Insaat БМ-банк рассчитывает получить спортивный комплекс Mardan (два футбольных поля с трибунами, тренировочные площадки, крытый паркинг на 500 машино-мест и проч.), а также гостиницу при нем в деревне Кунду округа Лара Антальи, а кроме того, семь участков земель сельскохозяйственного назначения.

А в Москве и Подмосковье в феврале этого года с аукционов были проданы две квартиры в элитном доме №18 по Кутузовскому проспекту и двухуровневая квартира в поселке Заречье Одинцова, а вырученные за них 74 млн руб. и 51 млн руб. соответственно отошли кредитору.

Текущая задолженность «Руслайн 2000» составляет более 13 млрд руб., еще 4 млрд с компании удалось взыскать; Tropicano Finance BV выплатила кредитору $1,2 млн, оставшись должна еще $169 млн.

Представители Тельмана Исмаилова не были доступны для комментариев. В ВТБ подчеркнули, что и в дальнейшем «продолжат осуществлять все необходимые мероприятия по взысканию задолженности с Тельмана Исмаилова и связанных с ним лиц в рамках действующего законодательства».

Николай Сергеев