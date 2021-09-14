Мнение: Письмо: “Самоутверждался как мог”

Это письмо про то, как развалился брак.

Тяжелые обстоятельства спровоцировали автора на косяки.

Можно было бы сказать, что несчастье стало причиной развода, но все-таки внешние обстоятельства не ломают хорошие отношения. По крайней мере не быстро.

Косяки – да и быстро.

dreambrett

Эволюция, добрый день.

Я давно Вас читаю, сейчас прошу сделать разбор в сложной ситуации. Не могу справиться с чувствами и разобраться… как быстро развалила свой, казалось бы, удачный брак. Буду признательна за критику.

(Народ, я не критик. Я описываю ситуацию в поле. Хорошо если вы сами научитесь видеть ситуации в своем поле хотя бы примерно. Учитесь этому, пока я веду этот блог)

Я выросла в не совсем благополучной семье. Мама вышла замуж за отца в 19, забеременела и развелась еще до моего рождения. После этого неоднократно выходила замуж, с 7 лет у меня есть отчим. Ниже буду называть его отец. Позже мама решила, что мы с отцом как семья ее не устраиваем, к тому же отец получил инвалидность и не мог больше работать, общение прекратили. Так прошло более 10 лет.

(10 лет назад автор была уже взрослым человеком, но пишет так, будто мать ее бросила маленькой девочкой)

Мы с мужем поженились полтора года назад, до этого встречались совсем недолго. Мужу 28, я на 9 лет старше. Оба имеем хорошие работы, прилично зарабатываем. Общий бюджет, мечты, везде и всегда были вместе, все делали вместе, как и договаривались перед свадьбой. Весной уехали в другую страну работать по контракту.

Внезапно, мама вышла на связь в начале мая с сообщением – у нее рак, один из самых злокачественных и безнадежных.

К тому времени ей провели срочную операцию после госпитализации в обычной больнице… еще пару недель переговоров и я уговорила ее сделать МРТ, начинать консультации и лечение. Это был тяжелый период – пандемия, мои документы на оформлении, нужно ждать вид на жительство… Выехать можно только с потерей заявки на вид, тогда обратно не вернешься и останешься без работы.

Муж сначала был не рад такой новости. Конечно, он знал про историю отношений с мамой и не воспринимал ее как члена моей семьи. Сначала говорил, что мы не обязаны ничем помогать. Потом я начала вовлекаться… Вместе с мужем принимали решения, что сначала сделаю, что могу, потом, что отменим наш отпуск и поедем обратно, когда сможем, он как раз хотел в августе, и т.д. Новой семьи или друзей у мамы нет, поездить с ней к врачу попросила подругу. Подруге сама помогала, когда та попала в больницу, и она оказалась рада мне ответить тем же. Дальше долгое лечение, радио и химиотерапия. Конечно, для меня болезнь мамы и то, что она одна с этим столкнулась, было большим стрессом. Одновременно, как бы странно это не звучало, была счастлива, что в моей жизни появилась мама и у нас нормальное общение, какого не было никогда. Да и бросать ее в такой ситуации я не могла, что бы там ни было. Поддерживала, организовывала что-то удаленно, записывала к врачам, оплачивала и вызывала такси и т.д.

(Хорошо, что автор помогает маме, но плохо, что она не понимает, что муж в болезни ее матери не виноват, и сейчас автор начнет грузить мужа так, будто он – главное ответственное лицо. Причем речь не о браке длиной в 20 лет, когда люди имеют общих детей и вместе помогают родителями друг друга, речь о совсем свежем браке. Степень близости и общности пока не так велика)

От мужа пошли замечания, что я «постоянно» в телефоне со своей мамой, я пару раз в день с ней созванивалась с видео, «и вообще я вся там». Бывало, плакала. Сказал пару раз, что есть риск для меня целиком погрузиться в ситуацию с болезнью мамы, забросить свою жизнь и планы и потерять семью. Я почувствовала эту фразу как ультиматум, как его нежелание иметь эти проблемы в жизни нашей семьи. Понимала, что он уже думает, насколько далеко готов зайти. Но со временем он согласился, что я правильно делаю, не отказавшись от нее и помогая в беде. Мы работали, общались с друзьями, даже новое хобби успели попробовать.

(Здесь он предупредил ее, что не готов принести в жертву ее маме свою жизнь. Автор, скорее всего, ругала мать раньше, и для ее мужа эта мать – чужой человек, хотя он и старается уважать чувства своей жены и пытается ее поддерживать)

Поездку в Москву назначили на август, план был заниматься маминым здоровьем и новой квартирой, потом переехать туда самим и перевезти маму. Я сразу отдала паспорт на регистрацию по новому адресу, мне выдали справку. К приезду маме стало хуже после очередного курса химиотерапии. Лечилась она в ведущем НИ этого профиля, со всеми вытекающими – очереди на 2-3 недели, врач в отпуске на месяц и т.д. Я по рекомендациям быстро отвела ее к ведущему хирургу-онкологу нашей специальности. В новой клинике ждали плохие новости: в прошлый раз плохо прооперировали, опухоль сильно выросла, придется делать срочную операцию – через день, в пятницу. Нам выписали список анализов, обследований, ген.анализ и т.д. Все нужно было организовать срочно, даже длительные исследования нужно было проходить срочно, т.к. там требовалась кровь пациента, а тащить маму после операции на другой конец города не вариант. Анализы в клинике, потом с мамой, уставшей от бесконечных заборов крови и головокружения, к ней в квартиру за стеклами, потом анализы в лаборатории, потом на другой конец города со стеклами на новый анализ крови…

Видимо, от шока моего, мамы, менее 5 месяцев назад уже пережившей тяжелейшую операцию на мозге, стресса с беготней, к вечеру у меня буквально прорвало. Я начала писать мужу и ругаться на назначенное его родственниками крещение. Что я не понимаю, почему он сразу не сказал, что для нас это неуместно в данный период. Что это у нас за семья такая, где одного бросают с тяжелобольным человеком, а остальные бегут крестины праздновать? Я сорвалась и наговорила много лишнего. Он начал убеждать, что вот мы с мамой по врачам мотаемся, а он не нужен там, может на пару часов съездить и покрестить. Потому что мне помощь нужна здесь и сейчас, успеть маму положить в больницу, ругалась я. На психах заблокировала мужа в телефоне и на всех мессенджерах, чтобы не срываться еще больше.

(Она обвиняет мужа, что ему важны его родственники. Муж виноват, что его родственники пока здоровы и он хочет общаться со своей мамой. Автор, возможно, даже претендует, чтобы родня мужа отменила крестины из-за болезни ее мамы. По крайней мере она хочет, чтобы муж соблюдал траур. То есть она довольно грубо претендует на доминирование. Равные отношения в паре – это признавать большую важность родственников партнера для него, чем своих родственников для него. А для себя наоборот. И уметь уважать ценности и интересы партнера. А автор хочет быть главной)

По приезду домой начали разговор, и после его слов «а почему ты считаешь, что мир крутится вокруг тебя и твоей матери? Ты считаешь, что если мать болеет и ты занимаешься ее лечением, для всех остальных жизнь должна остановиться?» меня унесло совсем. Я кричала, что была бы рада не зацикливаться и отвлекаться, если бы мне кто-то помог. Что он бросил меня в сложной ситуации с инвалидом на руках. Он занялся сборкой дивана и растаскиванием коробок, но сейчас не до этого. Что не нужно кухню со свекром собирать в выходные, отменяй это и прекрати вставлять палки в колеса…

(Муж помогает по мере сил и готовит квартиру для ее матери, привлекая своего отца. Но автору этого мало. Она хочет, чтобы муж вел себя как ее лучшая половинка, хочет опираться на него полностью, и не просто хочет, а разгневана, что это не так, что муж не хочет принести себя в жертву полностью)

Муж атеист, хоть и крещеный, считает крестины формальностью. Для меня это событие, и намерение мужа идти туда без меня приняла как наплевательство. Сказала, еще на свадьбы давай начинай ходить без меня. Я кричала и плакала, прогоняла. Он ушел. Так крышу у меня не сносило еще никогда. Через пару часов муж позвонил в домофон и сказал, что его семья это я. Не выясняли ничего, легли спать.

(Для автора очень важно продемонстрировать родственникам мужа их слияние, его обожание и даже послушание ей. И для самой себя ей важно чувствовать, что они не просто вместе, а – одно целое. Хотя болезнь матери – такая тяжелая тема, что многие люди стараются ее избегать, им сами либо это переживать еще, либо они это уже переживали)

Утром меня опять накрыло, расплакалась перед уходом. Говорю, если твой мир вокруг меня не крутится, так будь там, где крутится. Что не прощу ему этих слов. Что легко читать мне нотации и давить, как надо справляться и переключаться, а можно просто хоть с чем-нибудь немного помочь или поддержать. Тогда и переключиться смогу, и освобожусь раньше. Сказала, что на карточке осталось буквально пара тысяч, мне нужны деньги для оплаты анализов. Вторую мою карточку с деньгами он забыл в другой стране.

Это был четверг. Пока мама проходила очередное обследование, я зашла в банк-брокер. На моем счету (добрачном) была сумма, достаточная для оплаты операции. Мне сказали, что не выдадут деньги по справке, только по паспорту. Написала мужу с телефона мамы, что деньги без паспорта мне не выдадут. От ответил, чтобы писала со своего телефона, а не маминого. Нужно сказать, что новая клиника считается лучшей в стране, и цены очень высокие. Анализы и обследования дорогие, я за день ушла в овердрафт, даже на такси не хватило. Деньги от мужа не пришли. Я вышла из семейного чата его семьи. Когда приехала домой поздним вечером, он менял лампочки. Я спросила, удалось ли снять деньги на операцию. Он ответил, что нет, снимет завтра. Я говорю: «как?! Операция завтра утром! В 6 утра надо быть на месте, оплата сразу!» Муж сказал, что оплатим во время операции, часов в 11 у него будут деньги. Попросила, чтобы ехал с нами и решал вопрос оплаты. Ночью я рыдала от страха за маму, из-за всего ужаса, который ей пришлось проходить. Муж гладил и обнимал, приносил воды и салфеток, уложил спать.

(Автор по какой-то причине не может сама оплатить лечение своей мамы и это ее проблема, почему нет паспорта и так далее. Каким бы ни был близким человек, он не обязан отдать большую сумму по первому требованию, у него это надо просить, а не требовать. Здесь автор потребовала деньги, а потом вышла из семейного чата, продемонстрировав родственникам мужа их серьезный конфликт. Он обиделся на нее. Однако он все еще хочет помириться и обещает снять деньги и успеть оплатить)

В пятницу к 6 утра приехали на место. На ресепшн сразу дали счет и сказали, что оплачивать нужно перед операцией. Быстро выяснилось, что до 8 утра мы должны оплатить треть стоимости. К 8 приедет руководитель клиники и будет решать вопрос об авансе. Собирали по частям: я отдала все деньги мамы (она настаивала, чтобы у меня был доступ к ним на случай, если она не переживет операцию), муж снял еще треть, что у него была на карте. Позвонила отцу, он привез еще треть. В половине восьмого мне звонит наш хирург, и объясняет: начать операцию в 8 они не могут, т.к будет уже поздно и необходимое оборудование будет занято. Поэтому операция переносится на понедельник.

(Муж здесь вложился, как смог. Даже если бы он снял деньги раньше, их бы не хватило. То есть виновник отсрочки не он, автор сама не предусмотрела вопрос оплаты. Хотя и ситуация такая сложная, что разруливать очень трудно. Но автор опять свалит все на мужа, он будет у нее виновник всего, будто мама заболела из-за него)

Срыв операции для меня был точкой невозврата. Я понимаю, что из-за наших проблем с мужем пострадал другой человек. Трясло глядя на маму, которая мучалась от жажды и с тревогой ждала новой тяжелейшей операции, и услышала об отмене. Увезла к нам, чтобы напоить, покормить завтраком и не оставлять одну. Мужа на месте оставила уточнить детали по переносу операции и оплатить ее.

(Другим человеком она называет свою маму, а мужа считает своей частью и злится, что из-за нее пострадал человек. Но муж – тоже другой человек, он явно любит автора и старается уважать, но с ее стороны нет к нему ни любви, ни уважения. А это значит, что он будет обижен и разочарован в их союзе)

Когда приехал, попросила его выгрузить фотографии со своего телефона, чтобы маме показать. Он что-то не расслышал и огрызнулся. Тут меня потекли слезы. Бедная мама с нарушениями речи и заиканием начала ему говорить, что я очень устала, объяснять, с каким трудом удалось успеть пройти все обследования, получить все записи и все успеть… Мужа это впечатлило, потом просил прощения. Сказал, что была права, назвав его мудаком. Просил попытаться его простить, и простить те слова. Сказал, что неправильно оценил ситуацию и расставил приоритеты. Просто отстранился. Что все произошло слишком быстро.

Говорил, что не отыгрывался ни за что и не знает, почему осознанно оставил меня без денег. Что не видел состояние мамы и не представлял, что мы прошли за эти дни. Даже прослезился.

(Автору тоже тяжело, но это ее мать. Для мужа она не мать, но автор в своем слиянии с мужем совсем не хочет этого знать. Муж чувствует свою вину и даже просит прощения. Автору тоже неплохо было бы извиниться перед мужем за свой гнев, за свои истерики. И их брак имел бы шанс выжить. Но нет)

Он внес деньги за операцию и перевел мне деньги на карту. Но я все не могла успокоиться, принять ситуацию. Я прекрасно понимаю, что сама не справилась, забегалась и поздно проверила возможность снять деньги и допустила этот мучительный для мамы перенос. В то же время боролась с подозрениями, что муж отстранился от проблем с лечением сознательно. Или подсознательно – все забывал (карту там, увез мою зарядку здесь, инструменты 2 дня забывал), не перевел деньги.

Причем сначала обманывал, что по номеру телефона не может перевести, потом не знает, какой у меня банк (знал, сам был клиентом этого банка до отъезда и брал карту к тому же).

Со дня нашей свадьбы мы вместе зарабатывали и копили эти деньги на ипотеку. Я экономила и во многом себе отказывала, не просила ни шуб, ни цацек, ничего. Хожу со старым телефоном мужа, цветов не получала от него со дня свадьбы, и не жду их – нам важнее было накопить на жилье самим. Я не требовала от него быть идеальным, и сама такой не являюсь. И не могла поверить, что он сознательно меня оставил одну в сложнейшей ситуации, без денег и какой-либо помощи.

(Они копили вместе на ипотеку, но она считает, что он должен был все сразу снять и отдать, что это ее деньги, ведь он должен ей за цветы, за неподаренные шубы, за алмазную пещерку, он же мужчина)

Он все коробки с вещами запихал до потолка в кладовку, ничего не доставая. И говорил – как мы тут жить будем, у тебя даже чайника нет… а чайник в коробках. Диван он не может собрать – крепежи в коробках. С этого момента у меня была одна мысль – подать на развод после случившегося.

(Муж и так был не в восторге от перспективы жизни с ее больной мамой и истерящей женой, а увидев, что автор в полном неадеквате и все время сливает и сливает на него свою боль и агрессию, тем более испугался. Автор в такой ситуации убежала бы еще быстрей, судя по степени эгоизма по отношению к мужу)

Утром воскресенья меня опять прорвало. Просила уходить, не вредить, если не согласен с лечением матери. Говорила, что не могу больше терпеть, когда он на мне срывается, если ему тяжело или стресс. Рыдала и говорила, что понимаю, что все наши мечты сейчас рушатся и деньги улетят. Что я не готова ее бросить и не смогу принять, что он меня бросил одну с этим.

А потом… фрагменты картинки сложились воедино, и я поняла, что он просто против. Против этого лечения, против того, что я вкладываю в маму время и деньги. Что я была штурманом, а он сопротивлялся и саботировал финансово. Я озвучила это. Что давил на меня своими ультиматумами, что уже не первый день хочет просто избавиться от проблем. Спросила, что все слишком сложно и ему лучше уйти? Он сказал, что не хочет этого, но это будет правильно. И он ушел. Сказал, что сам подаст на развод. Чтобы выбросила его вещи, что он пришлет мне мои. Что желает мне счастья. Сказал не возвращать деньги. Попросил разблокировать. Обнять не дала, не выдержала бы.

(Здесь очень тяжелый момент. Можно было бы сказать, что муж действительно выбрал спокойную жизнь, а не рабство у автора и ее мамы. Но если бы автор уважала его больше и немного заботилась о нем тоже, а не только о себе и маме, брак их выжил бы. Муж пережил бы панику, что автор сольет себя и его в невротическую дыру, а мать ее все равно не спасти, то есть все будет черно и беспросветно. Эта паника естественна в его положении. Но он бы ее пережил и все-таки остался бы с женой, и, возможно, их даже сплотило бы общее горе. Но она должна была быть ему благодарна за любую помощь, а она заняла противоположную позицию – претензий и обид)

Через несколько дней мне позвонил его брат. Попросил поговорить с мужем. Муж приехал и самоутверждался, как мог. Сказал, что вот еще вчера хотил приехать и поговорить, чтобы помириться. Но теперь хочет развода и понимает, что возврата нет. С улыбкой говорил, что мне будет тяжело и я этого не заслужила. Что я сожгла все мосты. Он-то может от меня и моей семьи отстраниться, а вот я от его семьи из чата выйти не могу – сожгла все непоправимо… Знаю ли я, что мой отец трижды уходил от моей матери? Просил его простить. Улыбался все это время. Выглядел очень довольным. Просил не подавать на развод без него, он приедет позже и подаст. Я сказала уходить уходя, и он ушел.

(Не понятно, почему он улыбался. Скорее всего у него это нервное было. Либо автор была так агрессивно настроена, что он и правда был рад их разрыву. Кроме того, ему могло быть обидно, что его так выгоняют из-за матери, с которой до этого не хотели общаться)

Сейчас я на понимаю, где была не права. Что дала волю чувствам и допустила скандалы с истериками, когда итак было непросто. Что он видит фото друзей и семьи в соцсетях и ему хочется в отпуске быть с ними, а не мои сопли вытирать. Что допустила лишнего, оспаривая с ним желание его родственников провести крещение сейчас. Что давила на него и выгоняла. Что он делал свой вклад, готовя квартиру, а я упирала на помощь мне с матерью. Что он не чувствовал моей любви и понимания его усилий, что я замучала его истериками. Что не заказывал жену с проблемами. Но также чувствую, что заставлять его проходить все это не могу. Он заслуживает нормальной жизни, и сам против долгого и тяжелого для всех лечения.

(Это совсем разное она перечислила. Действительно замучила его и достала, потому что не видела в нем отдельного человека, а относилась как к вещи. А теперь рассуждает так, будто он и есть вещь, она может его вернуть, но не хочет из-за благородства. Благородной нужно было быть раньше, и возможно были бы вместе сейчас)

А я осталась с тяжелобольным человеком одна. В квартире с неработающими коммуникациями на кухне, полусобранным диваном и отсутствием необходимых вещей. Я работаю, занимаюсь здоровьем мамы, покупаю лекарства, делаю уколы, вожу ее на осмотры. Чувствую при этом, что выбрать семью с мужем, бросив ее, не могла. Что меня в самый тяжелый момент оставили без помощи и чинили препятствия лечению, и простить я этого не могу.

(Автор, вы сделали правильно, что не бросили маму. Нет речи о том, чтобы выбирать. Но и гнобить мужа было лишним. А теперь нужно думать не о прощении его, а о том, что ваш новенький брак не выдержал тяжелого испытания, в основном вы и не выдержали. Сейчас очень важно не угробить свое здоровье, пытаясь вытаскивать мать. Очень часто ухаживающие за больными умирают первыми или заболевают сами. Помните об этом и снимите корону Победителя. Вы не можете спасти свою мать. Помогать ей в лечении и увеличить шансы на излечение уходом – да. Но себя тоже берегите, за себя вы тоже несете ответственность)

Муж позвонил, когда уже прилетел в новую страну. Сказал, что его мотает от эмоций и он не хочет развода. Что любит меня и не может без меня. Попросил быть вместе снова. Но после его улыбок я восприняла это как манипуляцию. Сказала, что не могу ему этого пообещать. Сказала, что он заставил меня выбирать между здоровьем и жизнью мамы и нашей семьей. Что он сделал свой выбор и я сделала. Внезапно для себя попросила об одном: если кто-то спрашивает, как дела у мамы, говорить честно, что не знает. Чтобы не переспрашивал у меня тут же, чтобы выглядить осведомленным и вовлеченным в глазах родных и друзей. Потому что знать о проблемах о здоровье мамы он не хотел. Он после написал, что это было обидно. Больше не общаемся.

(Автор, вы не правы в этой ситуации. Приведите себя в порядок, пейте успокоительные, хорошо питайтесь, продолжайте спокойно выполнять долг перед мамой, но не гневайтесь на мужа и не злитесь, он нормальный человек и он испугался жить в таких тяжелых условиях. Он будет скучать и выходить с вами на связь, не ругайтесь с ним. Скажите, что были неадекватны и понимаете его, не обижаетесь на него, и что ему не нужно жертвовать собой ради вас. Тогда вы вернетесь в красное поле, муж будет сильней скучать и, может быть, вы еще сможете вернуть отношения, а он захочет стать вам поддержкой. Но помните, что поддержка – это не то, на что можно сесть как на осла и погонять пинками. К поддержке надо относиться с уважением)

dreambrett