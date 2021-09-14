 

Мнение: 45 лет назад умер китайский нацист (национал-социалист) Мао Цзэдун

14.09.2021, 7:26, Разное
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В этот день в 1976 году умер бессменный руководитель Китая на протяжении больше четверти века и компартии Китая на протяжении трети века Мао Цзэдун.
Мао НИКОГДА не был идейным и последовательным коммунистом (Сталин, "политкорректно", называл его коммунистом "мандариновым" – почти красным снаружи, но желтым внутри), его взгляды –

https://nosikot.ru/45-let-nazad-umer-kitajskij-nacist-naci/

Источник: Достало



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