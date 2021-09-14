Мнение: Россияне не пускают детей в школу, образование плодит бездельников и 28 первых классов

1. К вопросу о том, так уж ли безальтернативна школа в её традиционном формате. Огромное число россиян попросту не отпустили своих детей за парту в этом году, либо выбрали совмещённое обучение – частично в школе, частично дома и онлайн:

https://lenta.ru/news/2021/09/02/school/

Почти четверть (24 процента) родителей отказались от очного формата обучения для своих детей в новом учебном году. 16 процентов россиян выбрали гибридное обучение, четыре процента полностью перешли на онлайн-формат, а три процента предпочли обучение на дому, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Skysmart, «Инвитро» и Tiburon Research.

Россияне стали отказываться вести детей в школу из-за пандемии: большинство опрошенных родителей боятся, что ребенок заразится коронавирусом в учебном заведении. С апреля 2020 года 73 процента родителей изменили формат обучения у своих детей: половина из них перешла на гибридное обучение, 39 процентов на онлайн-занятия, а 5 процентов — на очное домашнее обучение.

В прошлом году, карантин из-за пандемии был довольно внезапным, отчего массовый принудительный переход на удалёнку был плохо подготовлен, вызвал много проблем и, предположительно, далеко не лучшим образом повлиял на результаты обучения конкретно за прошлый учебный год.

Теперь, однако, совсем другое дело. Чуть ли не четверть россиян добровольно решили оставить своих детей дома – очевидно, не опасаясь, что это негативно скажется на их образовании.

Пожалуй, это можно назвать немалым успехом удалённой формы обучения.

2. В комментариях на Дзене читатели жалуются: вместо того, чтобы приучать детей к востребованному труду, система образования в нынешнем её виде плодит бездельников, зря просиживающих штаны:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/padenie-populiarnosti-obrazovaniia-samyi-nenujnyi-predmet-i-obuchenie-na-predpriiatiiah-612f6e06e409166df40b01ce#comment_927301403

Пётр Иванович: Ну действительно, хватит делать вид что у нас страна студентов, и что все с радостью учатся, и только потому тащить за уши бездельников, малоспособных и категорически отрицающих сам процесс образования как таковой. Многие из этих ребят далеки от того, чтобы чтить романтические образы тургеневских девственниц, и им ни к чему им знания о дискриминантах, бензольных кольцах и триплетах нуклеотидов. Его научи работать стамеской и рубанком, пусть делает отличную мебель. Или управлять станками ЧПУ, мощной и нужной техникой, разными процессами в народном хозяйстве. Ведь не секрет, что человека даже с нуля за 3-4-5 месяцев можно обучить чему угодно. И это не шутка. Многие из них лучше воспринимают рабочие (ручные) профессии, за которые к тому же неплохо платят. А мы все таджиков и узбеков тащим. <…> Своих лоботрясов некуда девать, на самом деле. Просто нужна программа призыва молодёжи на стройки, поля, к станкам. Вот это действительно потеряно!

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/padenie-populiarnosti-obrazovaniia-samyi-nenujnyi-predmet-i-obuchenie-na-predpriiatiiah-612f6e06e409166df40b01ce#comment_927717243

Екатерина Екатерина: Образование давно пора реформировать. Конечно, 4-6 лет просиживания на лекциях никого, кроме бездельников, не радуют. Нужны другие формы: дистанционка, самообразование параллельно работе.

У нас же идиотская ситуация: медсестру учат 4 года, чтобы потом она тупо брала кровь из вены или накладывала электроды ЭЭГ всю рабочую жизнь. Нахрена, пардон, 4 года терять? Почему не научиться конкретным навыкам (брать кровь или делать ЭЭГ) и не пойти работать? Почему не доучиваться в процессе работы тому, что нужно текущему работодателю, или новым востребованным навыкам для устройства на другую работу? <…>

Про труд тоже отдельная песня. Во-первых, давно пора убрать разделение труда для мальчиков и девочек, в 21 веке это дикость. Во-вторых, нужны полезные практические вещи, которые пригодятся в жизни, например, пришить пуговицу, посмотреть состав и срок годности продуктов, починить кран, подкачать шину, оплатить ЖКХ и т.д. Я с ужасом вспоминаю, как нас заставляли шить фартук. Более бессмысленного занятия сложно даже представить. Интересно, хоть кто-то в реальной жизни шил фартук?

3. В некоторых российских регионах детей в школы таки запускают, причём очень, очень много:

https://lenta.ru/news/2021/09/01/krasnodar/

Появление первого «Ы» класса в одной из школ Краснодара обусловлено тем, что в этом году в учебном учреждении открылся новый корпус. Всего за парты 1 сентября сели 840 первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, пишет ТАСС.

Там объяснили, что средняя общеобразовательная школа №94 имени Героя Советского союза Ивана Рослого теперь состоит из трех корпусов. Последний построен на улице Изобильной.

«Площади всех школьных зданий позволяют организовать учебный процесс для первых классов по всем стандартам», — уточнили в администрации.

Всего в школе 28 первых классов. В нумерации использованы буквы алфавита от «А» до «Я», за исключением «Ь», «Ъ», «Й», «Ё», «Щ».

Не совсем понятно, чем провинилась буква «Щ»? Почему она оказалась хуже букв «Ж», «Х», «У», «Ы», «Э» или «Я»?