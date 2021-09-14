Нововолынский роддом стал выпускать младенцев с этикетками

Ими заменили традиционные бирки.

На этикетках указывают дата и время рождения, рост, вес младенца, его состав (50% мама, 50% папа), то, что сделан он с любовью и спецсимволы, как на одежных бирках (стирать при 30⁰, химчистка запрещена, не отжимать, не отбеливать). Роддом на своей странице на Фейсбуке оценил свою «мега-крутую новость» как милую. Этикетки – ручная, индивидуализированная работа, так что печать наклеек не планируется. Мнения о младенцах с этикетками разошлись. Одни родители не оценили нововведение, другие комментят «Супер!».

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