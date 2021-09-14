Сначала стоит разобраться с личностью: как женщинам старше 40 лет найти свой стиль всего за десять шагов

Женщинам старше 40 лет бывает достаточно сложно выбрать свой собственный стиль, чтобы выглядеть привлекательно, а также в соответствии со своим возрастом. Гор Видал говорил, что стиль – это то, что вы хотите изобразить. Джеки О – яркий тому пример. Она разработала свой собственный уникальный стиль, который можно легко узнать по ее фирменным солнцезащитным очкам.

Многие стилисты считают, что главное – правильно подобрать не только наряд, но и аксессуары. Предлагаем вашему вниманию правила, которые помогут выглядеть стильно и эффектно в возрасте 40 лет и старше.

Изучить свое тело

Сначала нужно изучить свое тело, чтобы понять, что вам больше всего подходит.

Если вы хорошо понимаете свои формы, знаете все сильные и слабые стороны, то сможете легко подобрать подходящую одежду, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры и замаскировать недостатки. Есть несколько основных типов телосложения:

яблоко;груша;песочные часы;прямоугольник;перевернутый треугольник.

Определившись с фигурой, нужно выбрать желаемый силуэт, который хочется воссоздать, чтобы сбалансировать все пропорции.

Женщина на фото выше знает особенности своей фигуры. Она знает, что на ней отлично смотрится наряд, который состоит из блузы, джинсов и балеток.

Учитывать тип личности

Нужно постараться несколькими словами описать свою личность. Всего существует 16 типов. Подумайте, любите ли вы быть в центре внимания, нравится ли вам стремительный ход развития событий или вы предпочитаете спокойную уравновешенную жизнь. Каждому типу личности подходит та или иная одежда, которая создает максимальный комфорт. Посмотрите на одежду различных стилей, чтобы понять, что вам больше всего нравится. Представьте себя в этой одежде. Подумайте, будет ли вам в ней комфортно.

На фото женщина использовала классический, но в то же время современный наряд для создания образа. Отличным вариантом сало сочетание свитера с блейзером, джинсами и сапогами. В качестве аксессуаров она решила подобрать стильную сумочку и колье.

Какие цвета лучше всего выбрать

На стиль оказывают большое влияние подобранные цвета одежды и то, как вы себя в таком наряде чувствуете. Каждый цвет и оттенок вызывает определенные чувства и эмоции.

Если вам нравится комбинировать много различных тонов в создаваемом образе, можно немного поэкспериментировать, добавив довольно яркие и эффектные оттенки при помощи аксессуаров.

При этом нужно учитывать то, как вы себя чувствуете, выбирая одну из ярких и оригинальных цветовых комбинаций. Если не хочется кардинально менять свой образ, то можно просто со своим повседневным нарядом сочетать красивую сумку.

Относиться критически к своему гардеробу

Нужно определиться с тем, какая одежда, из той, которая есть в вашем шкафу, действительно вам нравится, какие вещи вы давно не носили, сколько неудачных образов создавали. Нужно все это записать.

После этого, все те предметы, которые вам больше не нужны, нужно выбросить или же кому-то отдать. Лучше всего оставить базовые элементы, которые можно легко комбинировать, чтобы всегда выглядеть стильно и привлекательно. Эффектно смотрится образ, в котором красиво скомбинированы топ, брюки, кардиган и мюли.

Завести альбом для выкроек или фото нарядов, которые вас вдохновляют

Каждый раз, когда в журналах вы видите фото одежды, которая вам нравится, стоит вырезать этот снимок и вставить его в специальный альбом. Также можно находить наряды в Интернете и размещать их изображения в виртуальном альбоме.

Через некоторое время вы сможете увидеть, как постепенно формируется тот стиль, который вам больше всего нравится.

Убедиться в том, что каждый наряд, который вы приобретаете, идеально подходит

Пожалуй, у каждой девушки были такие моменты, когда она находила просто замечательную вещь, которая выглядела красиво, подходила по цвету и стилю, стоила недорого. Проблема заключалась в том, что одежда была слишком тесная или короткая. Однако девушка все равно покупала вещь по причине того, что она красивая и доступная по цене.

Это очень большая ошибка, так как одежда, которая вам не подходит, никогда не будет смотреться красиво. Именно поэтому стоит приобретать только те наряды, которые вам не только нравятся, но и идеально подходят по фигуре.

Вести записную книжку или делать снимки своей одежды

Прежде чем выбирать для себя новые наряды, нужно понять, какая одежда уже есть в вашем гардеробе, как на ее основе можно составить гармоничный образ. Также важно понять, в каких нарядах вы чувствуете себя максимально комфортно. Нужно все это записать, а лучше всего сфотографировать.

Чем больше фото различных модных образов вы будете делать, тем легче вам будет понять, в чем именно вы выглядите лучше всего, а что смотрится на вас достаточно нелепо и глупо. Это поможет вам идеально подобрать для себя стиль нарядов и избежать ошибок при покупке одежды.

Чтобы упростить для себя задачу, стоит использовать специальный штатив, когда делаете фото, чтобы не полагаться на других людей.

Определить составляющие своего стиля и следить за последними тенденциями

Грамотно подобранный стиль должен в полной мере соответствовать модным трендам.

Несмотря на то, что весьма приятно добавлять несколько модных вещей в свой гардероб каждый сезон, стоит обращать внимание только на те модели, которые вам больше всего подходят. Можно добавить модный элемент в свой образ, например, при помощи модных рукавов.

Убедиться в том, что в гардеробе есть все необходимое для создания модного образа

Если благодаря всем этим советам вы смогли определить, что вам больше всего нравится и подходит, то на следующем этапе следует выяснить, есть ли у вас в гардеробе все требуемые предметы для создания красивого и гармоничного образа.

Нужно посмотреть свой блокнот вдохновения, чтобы определить, что именно у вас уже есть, а что еще требуется приобрести. Есть базовые предметы, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки и женщины. К ним нужно добавить другие вещи, которые вам больше всего нравится, а на их основе формировать различные образы.

Можно стильно сочетать базовые вещи надев пиджак, брюки и кроссовки. Также будет отлично смотреться пиджак вместе с джоггерами, туфлями, шарфом и солнцезащитными очками.

Подобрать подходящие аксессуары

Можно сделать свой стиль особенным, если подобрать несколько вещей, которые будут действительно уникальными для вас. Нужно проявить свой творческий подход и сочетать как недорогие, так и роскошные бренды.

Аксессуары намного проще менять, с ними легче проявлять творческий подход. Можно приобрести хорошую пару обуви и выбрать сумку, которая будет идеально соответствовать вашему стилю.