Санитарная обрезка и другие мероприятия, которых требует груша с приходом осени

Осень – оптимальное время года для проведения санитарной обрезки плодовых культур, а также проведения комплекса профилактических мероприятий, направленных на борьбу с болезнями и вредителями. Однако не все начинающие садоводы и дачники знают, как правильно ухаживать за деревьями. Кроме того, у многих людей также возникает вопрос о сроках проведения тех или иных задач по уходу. Сегодня мы расскажем вам, как правильно подготовить грушу к зимовке.

Уборка приствольного круга

Первое, с чего должен начать садовод – это уборка приствольного круга. Проводится она сразу после окончания плодоношения. Просто очистите почву от мусора (листвы, опавших плодов, веток так далее), иначе со временем он станет рассадником для различных грибковых инфекций, в том числе и корневой гнили. Имеет смысл собрать биологические отходы в компостную яму, дабы потом они принесли вам пользу. Любой мусор, который не подлежит переработке, следует сжечь или закопать в почву на глубину 80 сантиметров.

После уборки почвы обязательно займитесь стволом дерева – очистите его от мха и лишайников, а также удалите частично отмершие участки коры. Поврежденные участки следует обработать раствором железного купороса (500 грамм на 10 литров).

Осенняя обрезка груши

Формирующая (основная) обрезка груши проводится только осенью. Для определения точных сроков проведения данного мероприятия необходимо ориентироваться на конкретный сорт. Очень важно, чтобы после обрезки еще как минимум 2 недели стояли теплые ночи, иначе мороз может запросто погубить молодые ветки. Основные этапы обрезки выглядят следующим образом:

Удаляем прикорневую поросль груши. Данные побеги не несут никакой пользы и высасывают из корней дерева питательные вещества, забирая тем самым силу, предназначавшуюся питательным ветвям.Обрезаем пораженные болезнью и сухие ветви. Также имеет смысл избавиться от слишком тяжелых отростков, ведь зимой под тяжестью снега они могут обломаться, повредив ствол дерева.Избавляемся от волчки – вертикальных побегов, которые никогда не дают плодов, а лишь увеличивают зеленую массу. Из этих веточек не получится собрать черенки для размножения, так что не жалейте их.Прореживаем крону. Для этого необходимо удалить все побеги, которые растут в сторону ствола или перекрещиваются с ним. В случае обнаружения конкурирующих ветвей оставляйте наиболее молодую.Укорачивание годовых приростков. Следует убирать примерно четверть от их длины. Если вы обрежете молодые веточки у самого основания, то рискуете получить меньший урожай на следующий год.

После санитарной обрезки не забудьте нанести на места срезов бальзам “Живица” или садовый вар – это защитит растения от попадания инфекций и ускорит процесс заживления.

Стоит ли подкармливать грушу осенью

Растение, потратившее много сил на плодоношение, нуждается в дополнительном источнике питания. Больше всего груша страдает от нехватки железа, что выражается в образовании хлороза – листья покрываются коричневыми пятнами и очень быстро желтеют. Чтобы избежать подобной неприятности, внесите любую минеральную подкормку с микроэлементами, например препарат “Здравень”. Если растение страдает от дефицита калия (проявляется скрученными листьями), то немедленно внесите под корень разведенный экстракт конского навоза (1:10).

Обработка груши от вредителей

Осенью большинство насекомых начинают готовиться к зиме: они ищут укрытие в опавшей листве, верхнем слое почвы или внутри коры деревьев. Если не заняться истреблением вредителей вовремя, то с наступлением весны они начнут свою жизнедеятельность, нанося растению огромный ущерб. Поэтому после санитарной обрезки (за 2-3 недели до морозов) имеет смысл обработать ветви и ствол груши препаратом “Караген” – он убивает не только самих насекомых, но и 95 % отложенных яиц. Если же вы не хотите прибегать к обработке дерева химикатами, то можете попробовать раствор на основе полыни (5 кг перетертой травы на 10 литров кипятка).

Профилактика болезней

Медный купорос – любимое средство садоводов, которое отлично борется с большинством грибковых инфекций и других заболеваний, к которым уязвимы плодовые деревья (минилиоз, парша, коккомикоз, различные пятнистости и так далее). В профилактических целях обычно используют 3%-й раствор медного купороса (300 грамм порошка заливается 1 литром горячей волы, после чего смесь разводится на 10 литров). Перед опрыскиванием средство необходимо обязательно остудить. Имейте в виду, что дезинфицировать необходимо не только дерево, но и почву, поскольку большинство грибковых инфекций находится именно там. Подобная обработка проводится не чаще, чем раз в три года.

Смачивание почвы водой

Осенью груша нуждается не только в санитарной обработке и профилактических мероприятиях, но и достаточном количестве влаги. Это особенно важно, если сентябрь выдался сухим, а на вашем садовом участке преобладает песчаный грунт. Наполненная же влагой почва поспособствует усвоению питательных веществ корневой системой, благодаря чему груша лучше перенесет зимние холода.

Сколько воды требуется для осеннего полива? Как правило, на молодые деревья выливают от 40 до 50 литров, а на растения, возраст которых превышает 15 лет, – 50-70 литров. Особо крупные экземпляры разрешается увлажнять сразу сотней литров воды.

Правила полива груши осенью

Поливать грушу осенью рекомендуется в несколько этапов, после каждого из которых следует давать почве немного просохнуть. После полива также важно распушить верхний слой грунта и внести мульчу, используя материал, хорошо пропускающий воздух (древесная стружка, листья, хвойные иголки, измельченная кора, торф). Мульчирование необходимо для защиты почвы от промерзания и пересыхания зимой. Эта процедура особенно важна для молодых, еще не окрепших деревьев.

Побелка груши

Побелка груши не менее важная работа, чем санитарная обрезка или профилактическая обработка растения от вредителей и болезней. Многие садоводы осуществляют данное мероприятие весной, однако на самом деле наиболее подходящий сезон для данной работы – осень. Ведь мы белим растение не только для защиты от вредителей или декора, но и для того, чтобы обезопасить ствол от солнечных ожогов в период оттепели.

Точное время побелки груши зависит от региона, в котором вы проживаете. Обычно процедура проводится сразу после того, как закончится листопад, но до наступления заморозков. Также перед побелкой очень важно посмотреть прогноз погоды и убедиться, что в ближайшие дни не ожидаются дожди, иначе работа будет проведена зря.

Обрабатывать ствол груши необходимо специальным раствором для побелки плодовых деревьев, приобрести который можно в любом садовом магазине. В крайнем случае приготовьте состав самостоятельно, смешав 2,5 килограмма гашеной извести, 200 грамм обойного клея, 1 столовую ложку карболовой кислоты (для защиты от грызунов) и 10 литров горячей воды. Настаивайте раствор в течение 6 часов, не забывая время от времени его помешивать.

Заключение

Как видите, существует довольно много мероприятий по уходу за грушей, которые необходимо провести осенью. Начинающие садоводы могут подумать, что той или иной работой можно пренебречь. Однако имейте ввиду, что из-за подобного отношения срок жизни плодовой культуры сокращается в несколько раз. Лучше выделить 2-3 дня на уход за садом, чем потом спиливать погибшее дерево и пытаться вырастить новые саженцы для его замены.