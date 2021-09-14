Загадочное племя людей-оборотней в Ирландии

Оборотни Оссори на протяжении веков занимали видное место в ирландских преданиях, и о них до сих пор много говорят, но неясно, откуда берутся такие истории или какая правда когда-либо была в них.

Если изучить мировой фольклор, то окажется, что у людей из совершено разных культур, на протяжении тысячелетий удаленных друг от друга на очень большие расстояния, постоянно встречаются схожие образы и легенды.

К самым популярным мифическим существам пожалуй можно отнести драконов, вампиров и волков-оборотней.

В некоторых странах культ волков был особенно сильным, а в Ирландии люди из поколения в поколение многие века рассказывали истории о существовании целого племени людей-волков, внушающих страх и уважение.

К слову, в 2020 году вышел ирландский мультфильм “Легенда о волках”, который частично раскрывает эту же тему. В этой статье ниже используются кадры из этого мультфильма.

Хотя волки как вид вымерли в Ирландии давным-давно, было время, когда они были довольно многочисленными, и эти свирепые животные на протяжении веков вдохновляли множество историй и легенд.

Самые известные рассказывали о королевстве, которое называлось Оссори, где обитало племя воинов, которые, якобы, при желании могли превращаться в волков. Говорили, что оборотни Оссори даже в человеческом обличье имели необычно “дикую” внешность – свирепые глаза, растрепанные длинные волосы и накаченные мышцы, подразумевающую животную силу. Также эти воины часто ходили в одежде из волчьих шкур.

Так как это королевство находилось в непосредственном соседстве с человеческими поселениями, эти волки-воины регулярно совершали типично волчьи набеги, нападая на домашний скот и иногда на людей.

Однако с ними можно было договориться и заключать союзы. В том числе эти воины очень ценились у людей за свою силу и отвагу и многие пытались вербовать их в наемники.

Эти оборотни постоянно упоминаются в ирландских преданиях, начиная с 11 века, и о них даже написано одно латинское стихотворение в книге под названием “De mirabilibus Hibernie” или “О чудесах Ирландии”:

“Есть люди ирландской расы,

У кого эта чудесная природа от предков и рождения:

Когда бы они ни захотели, они могут быстро поставить себя в образ волков и раздирать плоть злыми зубами: Часто можно увидеть, как они убивают стонущих от боли овец. Но когда люди поднимают шум и плачут,

Или пугают их посохами и мечами, они бегут как настоящие волки.

Но пока они действуют таким образом, они оставляют свое истинное [то есть свое собственное] тело.

Если кто-нибудь причинит им вред или какая-либо рана пронзит их плоть,

Раны их будут отчетливо видны на их собственном теле: И их товарищи могут увидеть сырую плоть в челюстях в их истинном теле:

И все мы удивляемся этому зрелищу”

Самая известная история, связанная с оборотнями Оссори, – это история легендарного воина-оборотня по имени Лайгнек Фаелад, который, как говорят, был братом Ферадаха мак Дуаха, короля Оссори, и предком последующих королей, правивших Оссори до того , как туда в 12 веке вторглись норманны.

Лайгнек Фаелад, как говорили, был одним из самых жестоких воинов и самых могущественных оборотней во всей Ирландии, и именно он, как говорили, в основном продолжил линию оборотней, породив множество детей, которые также были “прокляты” даром превращаться в животное.

Действительно, многие легенды рассказывают, что именно этот человек был изначальным оборотнем, из которого были созданы все остальные оборотни Оссори.

Средневековая ирландская книга “Коир Анманн” или “Соответствие имен”, так говорит о Лайнеке:

“Он был человеком, который имел обыкновение ходить волком, то есть в форме волка, в образе волка, и его потомки охотились с ним, и они убивали стада в образе волков, а звали его Лайгнек Фаелад, потому что он был первым из них, принявшим форму волка”.

Другая легенда об оборотнях Оссори связана с легендарным ирландским святым – Святым Патриком, который пытался искоренить язычество в этой стране путем введения христианства и считал оборотней проклятыми Богом из-за зла и греха. В отчете Де Ингантайба Эренна (“О чудесах Ирландии”) так говорится о Святом Патрике и оборотнях:

“Рассказывают, что когда святой Патриций (Святой Патрик) проповедовал христианство в этой стране, был один клан, который выступал против него более упорно, чем любой другой народ в этой стране; и эти люди разными способами стремились нанести оскорбление как Богу, так и этому святому человеку.

И когда он проповедовал им веру, как и другим, и пришел, чтобы поговорить с ними, где они проводят свои собрания, они принялись выть на него, как волки. Святой Патрик в ответ молился Богу о наказании клана, в результате чего они понесли соответствующее и суровое, хотя и очень изумительное наказание, поскольку было сказано, что теперь все члены этого клана могут на время превращаться в волков и бродят по лесу, питаясь той же едой, что и волки.

Но они хуже волков, потому что во всех своих хитростях имеют человеческий ум, хотя они так же стремятся поглощать людей, как и уничтожать другие существа. Оборотни не превращаются навсегда, они либо принимают форму волков каждую седьмую зиму, либо переходят в форму волков на семилетний период, после чего они никогда больше не обращаются”.

Другой известный рассказ об оборотнях Оссори был написан историком Джеральдом Уэльским, который был назначен архидиаконом Брекнока в 1175 году и писал об оборотнях в своей работе XII века Topographia Hibernica или “Топография Ирландии”.

Это сказка о священнике, который путешествует через Оссори в темном лесу по пути из Ольстера в Мит вместе с молодым оруженосцем. В какой-то момент они сидят у костра, когда слышат голос из мрака за деревьями, который говорит им не бояться его.

Священник всматривается в темноту, но не может видеть, откуда доносится голос, поэтому он просит незнакомца выйти на свет костра. Незнакомец отказывается, объясняя это тем, что его звериный вид сильно их напугает, так как он в образе волка из-за наложенного на него проклятия.

Затем этот незнакомец говорит священнику, что у него есть жена и на ней наложено такое же волчье проклятие и что она умирает и нуждается в услугах этого священника:

“Я член клана Аллта, племени этого региона, и, как и ты, Отец, мы верим в Иисуса Христа и в силу Его спасения. Мы – уроженцы Оссори, которые из-за проклятия одного Наталиса, святого и аббата, вынуждены каждые семь лет отказываться от человеческого облика и покидать жилища людей. Полностью покидая человеческий облик, мы принимаем облик волков.

По прошествии семи лет, если им удастся выжить, если их заменят двое других, они вернутся в свою страну и в прежнюю форму. Я живу под ужасным проклятием. Когда-то я был таким же, как ты, но теперь вынужден носить эту ужасную форму в течение семи лет. Тем не менее в душе я все еще набожный христианин, нуждающийся в помощи и благословении. А в том лесу нас еще больше, кто поражен тем же проклятием.

Хотя мы носим эту ужасную форму, мы такие же люди и нуждаемся в спасении, как и любые другие люди. Грех, совершенный моим кланом, давно забыт, но проклятие все еще в силе. Это ужасное бремя, отец, и оно никогда не будет снято, потому что Наталис давно умер. И теперь та, которая является моим партнером в этом облике, лежит в опасной болезни, не вдохновленная божественным милосердием, чтобы утешить ее в вашем священническом служении.

Если бы вы меня увидели, вы бы очень испугались. И, по правде говоря, это не отпущение грехов для меня самого приближает меня к вашему огню, а, скорее, поиск прощения для той, кто не может прийти. Меня и мою жену выбрали принять форму волка более шести лет назад. Мы были старыми, и предполагалось, что клан может обойтись без нас, и поэтому мы были изгнаны из среды нашего народа под проклятием.

Наше время в форме волка почти прошло, когда некоторые охотники, проходя через эти леса, нацелили стрелу, которая поразила мою жену, тяжело ранив ее. Отец, я боюсь, что ей недолго осталось в этом мире, и я умоляю тебя дать ей последнее отпущение грехов перед ее смертью”, – говорил он из кустов.

Священник ответил незнакомцу, что он не боится его облика, поскольку он защищен Богом, и стал умолять его выйти, чтобы показать себя. После этого деревья начинают двигаться, и громадная фигура массивного темного волка размером с лошадь частично входит в мерцающее сияние костра, а его свирепые глаза светятся красным светом.

Священник с трудом сдерживает свой ужас при виде такого зрелища и должен утешать испуганного мальчика рядом с ним, протягивая распятие к надвигающемуся волку. Распятие не беспокоит волка, он делает еще один шаг к ним и еще раз говорит им, что не хочет причинять им вреда.

Затем священник убеждается, что волк действительно говорит правду и не является продуктом работы дьявола. Священник приходит в себя и соглашается отправиться в жилище волка в лесу, чтобы провести последние обряды с его женой, и где волчица показывает свою человеческую форму под своим волчьим лицом, чтобы доказать, что они действительно люди-оборотни.

После того, как его работа сделана, волк выводит священника и его помощника из леса и по пути рассказывает им различные пророчества о будущем Ирландии и ее английских захватчиков, прежде чем уйти обратно в темный лес, чтобы исчезнуть.

Джеральд Уэльский добавил свое собственное размышление об этой сказке, написав следующее:

“Таким образом, мы согласны с Августином в том, что ни демоны, ни злые люди не могут ни создать, ни изменить свою природу; но те, кого создал Бог, могут внешне с его разрешения трансформироваться, так что они кажутся тем, чем они не являются; чувства людей обмануты и усыплены странным намеком, так что вещи не видятся такими, как они существуют на самом деле, но странным образом притягиваются силой какого-то фантома или магического заклинания, чтобы сосредоточить их взоры на нереальных и вымышленных формах.”

Эта история интригует тем, что изображает этих существ не злыми или орудиями дьявола, а скорее жертвами с человеческими душами и богобоязненными существами, которые все еще могут сохранить свою человечность перед лицом своего состояния, что является редкостью в мире в то время, когда такие существа повсеместно были лишь предметом кошмаров, зла и тьмы.

Оборотни Оссори на протяжении веков занимали видное место в ирландских преданиях, и о них до сих пор много говорят, но неясно, откуда берутся такие истории или какая правда когда-либо была в них.

Большинство теорий сегодня указывают на то, что это всего лишь искажение и романтизированные рассказы о воинах той эпохи, которые выглядели варварскими и были облачены в волчьи шкуры.