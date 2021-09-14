 

Смотрите, ставьте лайки… – Личное мнение

14.09.2021, 6:46, Разное
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Бузова продолжает самым омерзительным способом хайпиться на беременной, которую она якобы отговорила от аборта.


Фото: Соцсети

Губастая девка с татуировками и 7-сантиметровыми гелевыми ногтями припёрлась на встречу с нашей дёрганной Буратиной. Где она эту девку нашла? Вот реально: где откопала?

Как же стыдно смотреть на эту дешёвую постановку.

https://t.me/lenamiro/9675

Но ещё постыднее — анонс балагана в Инстаграме гОленьки.

Пожалуй, процитирую:

От себя передала конвертик Кате, на первое время. Делайте добрые дела, помогайте людям, это ведь так прекрасно…

На моем канале в Youtube есть влог, в котором я рассказываю об этой истории.
Смотрите, ставьте лайки и делитесь своими историями!

На самом деле, деньги были переданы не в конверте, чтобы никто, увидев стопку красных купюр, не усомнился в щедрости дарительницы.

Но даже это — не главное. Главное — это вот: «На моем канале в Youtube есть влог… Смотрите, ставьте лайки».

Именно так выглядит дно человека. Морально устаревшая Бузова, о которой уже даже мне лениво и скучно писать, подалась в Ютуб, где она никому, кроме купленных ботов, не нужна.

Раскручивать канал на Ютубе можно по-разному. Бузова выбрала хайп на теме беременности и абортов.

Так, наверное, может себя вести только женщина, начисто лишённая…

Чего именно? Чего именно, по-вашему, лишена гОленька Бузова?

Источник: Лена Миро



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