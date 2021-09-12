Астрофизики рассказали, чем для человечества закончится контакт с пришельцами

Многие эксперты уверяют, что рано или поздно человечество встретится с пришельцами. О том, чем этот контакт закончится для жителей Земли, рассказали астрофизики.

Ученые полагают, что если внеземные цивилизации существуют, то они должны оставлять после себя след – зонды, спутники, сигналы и так далее. При этом ничего подобного пока не удалось обнаружить. Именно на этом основан парадокс Ферми, говорящий о том, что нет никаких признаков инопланетян, хотя многие в них верят. Существует также уравнение Дрейка, которое дает очень высокие шансы контакта человека с инопланетянами.

Эксперты объясняют, что сигналы жители других миров могут посылать, просто на Земле нет приемников, принявших и расшифровавших бы их. Другие же поясняют, что инопланетяне, скорее всего, более развиты, чем человек, поэтому могут повлиять на ускоренное развитие технологий. Некоторые эксперты уверены, что у них нет никакого интереса к землянам, по этой причине нет необходимости делиться своими достижениями с ними.

Существует и другая категория ученых, которые верят, что человечество вскоре встретится с представителями других цивилизаций. По их теории, может произойти захват населения Земли или полное его уничтожение.

Источник: planet-today.ru