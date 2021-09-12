Добрые дела гОленьки Великой – Личное мнение

Мания величия гОленьки Бузовой, похоже, переросла в комплекс бога или что похуже.



Фото: Соцсети

Узнав, что её подписчица хочет сделать аборт, Бузова постановила: «Ребёнку быть!»

Пожалуй, процитирую:

Я все делаю от сердца, но какие-то добрые дела стараюсь освещать. Я девушке сказала, что всю жизнь ответственность за нее нести не смогу. На первом этапе, вплоть до родов, буду ей помогать, а дальше она должна найти работу. Подписчица прислала снимок узи, там уже видны очертания малыша. Буду ей звонить, ведь она рассчитывает на мою помощь.

Бузова уговорила несчастную девушку, которая не хотела рожать, всё-таки родить. Пообещала содержать «вплоть до родов». А дальше-то что?

Дальше только что родившая и наверняка неумная девушка (разве умная залетит в 21 веке, если не хочет этого?) должна, по мнению гОленьки, найти работу. Молоко по груди течёт, гормоны скачут так, что орловские рысаки позавидуют, а ты иди, работай.

Работу, кстати, Бузова найти поможет. Может быть, поможет. А, может, и не поможет. Там видно будет, да, Оленька.

Естественно, буду вести ее беременность, возможно, и из роддома встречу. А потом, может, на работу устрою.

Кстати, ты ещё и акушером-гинекологом себя возомнила? Какую такую беременность ты вести собралась?

В общем, Бузова — в своём репертуаре: пропиарилась, хайпанула (хайповать на чужой драме — не больно), а дальше — пусть девушка, не хотевшая рожать, родит и выкручивается, как хочет.

Я так считаю: беременность — самый интимный, самый личный момент в жизни любой женщины. Что с этой беременностью делать, решает она и только она.

Не Путин, не патриарх и не Бузова.

А если уж влезла своими грязными лапами в чужое лоно, то будь добра — неси ответственность за этого ребёнка до его совершеннолетия, а не до родов, после которых все трудности только начинаются.

Как относитесь к абортам?

Кто должен решать, делать женщине аборт или нет? Кто, по-вашему, имеет право вмешиваться в принятие этого решения?

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