 

В Житомирской области упал самолет, который опрыскивал поля

12.09.2021, 21:40, Новости дня
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Собеседники издания рассказали, что самолет, по всей вероятности, зацепился за деревья и упал в поле на расстоянии в 200–300 метров от ближайших жилых домов.

“Пилот выжил, его увезли в больницу”, – сказал очевидец происшествия.

Информацию о крушении самолета и выжившем пилоте “Житомир.info” подтвердили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

В ведомстве отметили, что пожара не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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