Мэр Парижа заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции

Об этом она сказала на встрече со своими сторонниками в Руане, видео в Twitter опубликовало агентство AFP.

“Сегодня я готова. Я решила баллотироваться на пост президента Французской Республики”, – сказала Идальго.

VIDEO: The Socialist mayor of Paris, Anne Hidalgo, announces plans to run for president in next year’s election, joining a growing list of challengers to centrist incumbent Emmanuel Macron pic.twitter.com/FTRgXGyHyx

— AFP News Agency (@AFP) September 12, 2021

В случае победы Идальго станет первой женщиной на этом посту и первым человеком, который имеет двойное гражданство, отмечает “Немецкая волна”. Радиостанция RFI уточнила, что данные соцопросов показывают: ее готовы поддержать 7–9% избирателей в первом туре выборов.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон еще не объявил о намерении баллотироваться, но, как сообщает RFI, ожидается, что он сделает это.

Идальго родилась в Испании в семье рабочего и швеи. Ей 62 года. Пост мэра она занимает с 2014 года, в 2020 году Идальго переизбрали. Как отмечает BFMTV, Идальго в 2020 году говорила, что не будет баллотироваться в президенты и сосредоточит внимание только на столице страны.

Контекст:

Выборы президента Франции запланированы на 10 апреля 2022 года. Если потребуется второй тур, то он состоится 24 апреля.

Макрон в 2017 году стал президентом по итогам двух туров голосования. Во втором туре он набрал почти в два раза больше голосов избирателей, чем его соперница – глава “Национального фронта” Марин Ле Пен.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

