В этом году Умань посетило более 30 тыс. паломников-хасидов – полиция

Об этом проинформировала пресс-служба Национальной полиции Украины.

За порядком в городе следили сводный отряд полиции, военнослужащие Национальной гвардии, а также израильские полицейские. Всего – более 600 правоохранителей. Сводный отряд тоже сегодня покинул Умань.

Резонансных правонарушений во время празднования Рош а-Шана не было, сообщил начальник главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, который руководил мероприятиями по безопасности в этот период в Умани.

Правоохранители в городе работали круглосуточно в эти дни, уточняется в релизе.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. В 2019 году в Умани побывало более 30 тыс. паломников.

В сентябре 2020 года Украина закрывала границу в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в аэропорты Украины. После запрета на въезд хасиды пытались попасть в Украину через пункт пропуска “Новые Яриловичи” на границе с Беларусью. Их не пустили в страну.

Тогдашний посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что Израиль уважает решение правительства Украины закрыть границы, поэтому хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда – домой. В итоге паломники отмечали праздник в Беларуси.

В 2021 году Рош а-Шана отмечали 6–8 сентября.

По состоянию на утро 7 сентября в Умань прибыло более 29 тыс. паломников из разных стран, сообщали в полиции. Глава полиции Черкасской области Михаил Куратченко сказал, что ситуация в городе контролируемая. По его словам, правоохранители получили 38 сообщений о нарушениях, их рассмотрели и составили шесть админпротоколов, а также открыли три уголовных производства. 8 сентября паломники начали покидать город.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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