 

В Кузбассе задержали пристававшего к девочкам мужчину

12.09.2021, 21:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСотрудники полиции задержали мужчину, который предлагал проводить маленьких девочек до школы. Им оказался житель Кузбасса с психическим расстройством, информирует пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

«Сотрудники полиции провели проверку по данному факту и установили личность неизвестного. Им оказался 17-летний местный житель, который состоит на учете в медицинском учреждении в связи с психическим расстройством здоровья. Какой-либо агрессии к несовершеннолетним он не проявлял. В настоящее время подросток помещен в профильный диспансер», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее жители города Ленинска-Кузнецкого в соцсетях пожаловались на мужчину, который стоит на мосту и предлагает маленьким девочкам проводить их до школы.

Напомним, 6 сентября в Киселевске в Кемеровской области пропали две девочки. Затем в соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

Через некоторое время девочки были обнаружены мертвыми. Подозреваемого в убийстве девочек задержали. Он дал признательные показания, сообщив, что сначала изнасиловал, а после задушил девочек. Ему грозит пожизненное заключение.



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