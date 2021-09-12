 

Мнение: Что строят в Крыму и Севастополе

12.09.2021, 21:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для тех, кто спрашивал, что у вас там в Крыму сейчас делают.

Строительство многоуровневой развязки на Ялтинском кольце.

Строительство 8-го этапа федеральной трассы "Таврида".

Стройки Севастополя. Парк Победы и мыс Хрустальный.

Организация движения на Камышевом шоссе. Саму дорогу уже сделали, а вот сопутствующие работы еще нет.

Реконструированный Парк Победы + гостиница "Аквамарин". Вид с дрона.

До конца года в Севастополе отремонтируют 76 автомобильных дорог. 23 уже сделали, 33 делают.
На это государство выделило 1.2 млрд. рублей.

Белогорское водохранилище, несмотря на летние ливни, снова обмелело.
У нас по Севастополю с водой каких-то проблем нет. Чернореченское водохранилище после дождей изрядно так заполнилось.

Там же в Белогорском районе достраивают пруд-водонакопитель.

Буксировка подводной лодки С-49 для музей в Балаклаве. Красивая работа оператора дрона.

Монтажные работы на плавкране ПК 400 "Севастополь"

Строительство дороги к Керченской крепости.

Строительство многоуровневой развязки в Керчи.

В общем, делается много всего. Это только часть. Можно еще много про благоустройство дворов и придомовых территорий, реконструкцию центра города, модернизацию музейного комплекса в Херсонесе и т.д.
Денег в Крым в рамках ФЦП (и не только) как заливали, так и заливают немало, поэтому разительные изменения в вопросах инфраструктуры и строительства происходят достаточно быстро. В качестве минусов можно указать периодические косяки с подрядчиками (у нас из-за этого есть такие знатные висяки как Исторический бульвар и очистные сооружения), срывы сроков строительства (у нас то же Камышевое шоссе), периодические конфликты с жителями из-за несогласованной вырубки зеленых насаждений и т.д.
Но разумеется, подобных вложений в Крым и Севастополь не было со времен Советского Союза. Украина же это просто 23 потерянных года, которые у Крыма и Севастополя отобрали и выкинули в мусорную кучу незалежности.

Плюс еще.

Денис Селезнев о том, как изменились дороги в Крыму. Как было при Украине и как стало при России.
О том, что уже сделано и делается, а также о прошлых и текущих проблемах.

Как в Крыму разгребают украинские помойки.
Про проблемы со строительством очистных сооружений в Севастополе указывал чуть выше. Проблема тянется уже довольно давно.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Актриса Ирина Безрукова рассказала о разводе своих родителей

14.07 / Когда с женой — не повезло – Личное мнение

01.05 / Доктор напомнила, как отличать аллергию от вируса у ребенка

15.01 / «С тем, что наворотили в Чернобыле, придется разбираться потомкам»

11.05 / «Он говорил недопустимые вещи о моей Родине» – Юрий Дудь потребовал лишить Ивангая российского гражданства

14.02 / Мнение: Путин проговорился?

17.03 / Полезный для сердца образ жизни помогает предотвратить рак?

17.01 / Мнение: Взлетная? Или посадочная?

31.08 / Ответственность против технологий

28.12 / Дефицит всего, кроме пациентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика