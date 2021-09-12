Мнение: Что строят в Крыму и Севастополе

Для тех, кто спрашивал, что у вас там в Крыму сейчас делают.

Строительство многоуровневой развязки на Ялтинском кольце.

Строительство 8-го этапа федеральной трассы "Таврида".

Стройки Севастополя. Парк Победы и мыс Хрустальный.

Организация движения на Камышевом шоссе. Саму дорогу уже сделали, а вот сопутствующие работы еще нет.

Реконструированный Парк Победы + гостиница "Аквамарин". Вид с дрона.

До конца года в Севастополе отремонтируют 76 автомобильных дорог. 23 уже сделали, 33 делают.

На это государство выделило 1.2 млрд. рублей.

Белогорское водохранилище, несмотря на летние ливни, снова обмелело.

У нас по Севастополю с водой каких-то проблем нет. Чернореченское водохранилище после дождей изрядно так заполнилось.

Там же в Белогорском районе достраивают пруд-водонакопитель.

Буксировка подводной лодки С-49 для музей в Балаклаве. Красивая работа оператора дрона.

Монтажные работы на плавкране ПК 400 "Севастополь"

Строительство дороги к Керченской крепости.

Строительство многоуровневой развязки в Керчи.

В общем, делается много всего. Это только часть. Можно еще много про благоустройство дворов и придомовых территорий, реконструкцию центра города, модернизацию музейного комплекса в Херсонесе и т.д.

Денег в Крым в рамках ФЦП (и не только) как заливали, так и заливают немало, поэтому разительные изменения в вопросах инфраструктуры и строительства происходят достаточно быстро. В качестве минусов можно указать периодические косяки с подрядчиками (у нас из-за этого есть такие знатные висяки как Исторический бульвар и очистные сооружения), срывы сроков строительства (у нас то же Камышевое шоссе), периодические конфликты с жителями из-за несогласованной вырубки зеленых насаждений и т.д.

Но разумеется, подобных вложений в Крым и Севастополь не было со времен Советского Союза. Украина же это просто 23 потерянных года, которые у Крыма и Севастополя отобрали и выкинули в мусорную кучу незалежности.

Плюс еще.

Денис Селезнев о том, как изменились дороги в Крыму. Как было при Украине и как стало при России.

О том, что уже сделано и делается, а также о прошлых и текущих проблемах.

Как в Крыму разгребают украинские помойки.

Про проблемы со строительством очистных сооружений в Севастополе указывал чуть выше. Проблема тянется уже довольно давно.

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