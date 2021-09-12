 

Анна Семенович рассказала о едва не закончившемся трагически приключении из собственной жизни

12.09.2021, 21:12, Разное
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Популярная певица Анна Семенович недавно дала интервью отечественному Первому каналу, в котором поделилась интересными подробностями из личной жизни. В частности, знаменитость рассказала, как едва не утонула из-за беспечности собственной подруги.
Певица сообщила, что однажды, во время своего очередного отдыха на одном из курортов, она вместе с компаньонкой решила заняться дайвингом. Взяв лодку и наняв инструктора, подруги отплыли на большое расстояние от берега. Обстоятельства сложились таким образом, что приятельница экс-вокалистки группы “Блестящие” всерьез очаровалась симпатичным сопровождающим, о чем и пояснила соседке по лодке. Анна Семенович попросила подругу “не увлекаться”, поскольку им обеим предстояло ответственное погружение. Стоит отметить, что в занятиях дайвингом у певицы был довольно долгий перерыв, к тому же под водой она чересчур отвлеклась созерцанием морской черепашки, и в результате – красавицу унесло далеко от лодки в неизвестном направлении.
Изображение взято с: [email protected]_semenovich
Не обнаружив никого поблизости, Семенович не на шутку запаниковала и попыталась жестами попросить о помощи проплывающих неподалеку незнакомых дайверов. Впрочем, любующиеся подводными красотами отдыхающие не уделили тонувшей достаточного внимания, поэтому последней пришлось схватить за ласту инструктора неожиданных попутчиков и вынудить его вытащить себя из морской пучины.
Изображение взято с: [email protected]_semenovich
Достигнув берега, исполнительница осмотрелась и обнаружила лодку, в которой она отправлялась на дайвинг. Неприятным сюрпризом для неё стал тот факт, что находившиеся в тот момент в курортном транспортном средстве её приятельница и инструктор устроили себе “романтический вечер”, наслаждаясь совместным прослушиванием музыки и дегустацией шампанского. Анне Семенович пришлось окриками привлечь к себе внимание влюбленной пары, которая, по словам певицы, очень обрадовалась появлению компаньонки целой и невредимой.
Изображение взято с: [email protected]_semenovich
Завершая рассказ, звезда сцены упомянула, что у влюбленных в итоге сложился курортный роман. При этом имя своей весьма беспечной подруги назвать она не посчитала нужным, видимо, забыв обиду на свою напарницу по дайвингу. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



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