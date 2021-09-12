 

Ученые впервые нашли в Южной Америке останки летающей рептилии

12.09.2021, 21:12, Разное
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Ученые из Университета Чили впервые обнаружили останки летающей рептилии. Ранее исследователи предполагали, что они обитали на значительно меньшей территории.
Считается, что летающая ящерица жила около 160 миллионов лет назад на территории современной пустыни Атаками. Останки птерозавра были найдены археологами еще в 2009 году, но только недавно удалось подтвердить, что ящер был первым существом, обитающим в Гондване. Именно на доисторическом суперконтиненте впоследствии сформировалась территория Южного полушария.

По словам ученого Джонатана Аларкона, ящерица имела размах крыльев до двух метров, заостренный клюв и длинный хвост. Останки данного существа стали первыми, которые были найдены в Чили. Также они подтверждают, что ящеры обитали на большей территории, чем считалось ранее.

Также исследователям удалось обнаружить следы самых ранних позвоночных, живших с позднего триасового до конца мелового периода в мезозойскую эру. Речь идет об архозаврах, которые смогли адаптироваться и в ходе эволюции научились летать при помощи крыльев. Что касается птерозавров, то их оказалось два основных типа – базальные и низшие. Первыми являлись мелкие животные с длинными хвостами и зубчатыми челюстями. Они могли взбираться на деревья благодаря специфичной анатомии суставов и сильным когтям. Вторые же были хищниками, а с течением времени их размеры, формы и образ жизни менялись. Археологические работы позволили узнать, что поздние птерозавры научились взлетать с земли, плавать и ходить вброд. У них были длинные шеи и большие головы, а хвост в процессе эволюции становился короче.

Источник: phys.org



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