Мнение: Дефицит и иностранщина как причины краха СССР

1. Революции редко происходят во время настоящего голода. Когда банально нечего жрать, у людей обычно нет и сил на политическую борьбу: надо заботиться о выживании. Другое дело – жёсткий дефицит, когда какое-то питание имеется, однако его надо с трудом доставать, – при этом над людьми маячит реальная или иллюзорная угроза полноценного голода.

Дефицит хлеба в Париже в 1789 году стал причиной народных волнений, подхваченных безответственными интеллигентами эпохи Просвещения и вылившихся в итоге в Великую Французскую революцию. Хлеб в стране был, однако на фоне многолетних неурожаев в Европе он шёл на экспорт – англичане готовы были платить за зерно в несколько раз дороже, чем парижская городская беднота. Революция и последующие наполеоновские войны погубили Францию, которая тяжело пострадала и окончательно проиграла Великобритании гонку за звание главной мировой державы:

https://olegmakarenko.ru/1914612.html

Дефицит хлеба в Петрограде в феврале 1917-го, возникший из-за снежных заносов и перегруженных во время войны железных дорог, привёл к хлебным бунтам в столице, которые были поддержаны Петроградским гарнизоном, распропагандированным левыми агитаторами. Так из-за относительно лёгкой и временной нехватки продовольствия началась Русская революция, в итоге приведшая к поражению в Первой мировой, миллионам смертей в Гражданской и уже к настоящему голоду, который с некоторыми перерывами продолжался до конца 1940-х годов и унёс за это время жизни миллионов людей.

Некоторые полагают, что и в событиях 1991 года колоссальную роль сыграл хронический позднесоветский дефицит, в силу ряда обстоятельств перешедший в острую фазу:

https://lenta.ru/news/2021/09/05/teacher/

Главной причиной развала СССР стала продовольственная проблема. Если бы ее удалось вовремя решить, распада Союза могло бы не случиться, заявил в интервью «Ленте.ру» бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева по экономике, учитель нынешнего главы Счетной палаты Алексея Кудрина Олег Ожерельев.

«Почему сотни тысяч людей вышли на Манежную площадь [в 1990 году]? Вовсе не из-за отсутствия у Горбачева диктаторских способностей или недостатка демократии. А по причине дефицита продовольствия. Магазины стояли пустые, продуктов не достать», — сказал он.

По его словам, у власти было понимание необходимости глубинных реформ, эти реформы, хотя и со скрежетом, но осуществлялись, а страна преобразовывалась, но все решил дефицит.

«Еще при проведении коллективизации кардинально подорвали сельское хозяйство. А ведь в России это была главная отрасль. Собственно, она-то и сыграла решающую роль в похоронах Советского Союза. Была упущена возможность своевременного упорядоченного перехода аграриев к рыночным формам воспроизводства. Повторюсь: если бы в магазинах было продовольствие, никакой «революции» в 1991 году бы не случилось», — констатировал Ожерельев.

2. Из рубрики «нравы прошлых лет». Оказывается, в СССР было предусмотрено специальное наказание за приставание к иностранным гражданам. Цитирую из КоАП РСФСР:

СТАТЬЯ 164.3. ПРИСТАВАНИЕ К ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЕЩЕЙ

Нарушение общественного порядка, выразившееся в приставании к иностранным гражданам с целью купли, обмена или приобретения иным способом у них вещей, – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до ста рублей с конфискацией приобретенных вещей или без таковой.

Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут наложение штрафа в размере до двухсот рублей с конфискацией приобретенных вещей.

Впрочем, не нужно думать, будто законы СССР были мягкими. За доллары, например, можно было как минимум сесть в тюрьму, а как максимум — получить смертную казнь.

Кстати, как полагаете, почему в современной России никто не шакалит у гостиниц, выпрашивая у иностранцев значки и жевательную резинку?

3. Согласно распространённому мнению, СССР практически не показывал своим гражданам американское кино из цензурных соображений – мол, нечего рекламировать образ жизни условного противника и подрывать тем самым веру в коммунизм.

Однако, на самом деле, отцензурировать голливудские фильмы в большинстве случаев было не такой уж проблемой. Достаточно было просто вырезать американские флаги, негативные упоминания СССР и русских, сцены чрезмерного нравственного упадка или, скажем, походов в продовольственный магазин.

Почему же тогда голливудских фильмов для советского проката закупали так мало? А те, которые всё же закупали, зачастую были второсортными картинами, ранее провалившимися в прокате американском (но, на удивление, полюбившимися советской публике)? Вот видео, в котором даётся ответ на этот вопрос:

https://www.youtube.com/watch?v=Az9J6XjJzuU

Причина банальна: у СССР попросту не было денег на закупку дорогих успешных картин.

Разумеется, на показе каких-нибудь «Челюстей» непривычным к кинохоррору советским людям можно было бы неплохо заработать, однако американцы требовали или 20-30 миллионов долларов, – существенную для бедной социалистической страны сумму, – либо процентные отчисления с проката.

Госкино закупало фильмы только за фиксированную сумму. То ли капиталистическая магия процента плохо укладывалась в квартальные планы, то ли они просто не хотели делиться статистикой продаж билетов (по которой можно было бы вычислить население закрытых городов и военных баз).

Таким образом, – даже не по причине цензуры, – голливудское кино превратилось для советских граждан в привлекательный запретный плод. Его показывали в СССР ровно столько, чтобы как следует раздразнить народ.