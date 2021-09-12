 

От снежного блонда до смелого розового: в какой цвет покрасить волосы этой осенью

12.09.2021, 20:56, Разное
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Окончание лета – это всегда немного грустно. Чтобы поднять себе настроение с наступлением осени, женщины могут использовать беспроигрышный прием – поменять цвет волос. Этой осенью в тренде будут как уже привычные оттенки, так и новинки.

Колористы выделили самые модные окрашивания наступившего сезона.

Нежно-розовый

Одним из самых модных цветов для окрашивания волос в 2021 году является нежно-розовый или, как его еще называют, сахарная вата. Такое окрашивание делают с помощью краски, которая быстро смывается. Блондинкам будет несложно добиться такого эффекта даже в домашних условиях.

Пепельный цвет

Пепельный блонд в сочетании с серебристым оттенком выглядит более натурально, потому что он вполне похож на настоящую седину. Если есть желание покрасить волосы в пепельный цвет, тогда нужно обратиться к мастеру в салон красоты. Выполнить такое модное окрашивание в домашних условиях будет весьма непросто.

Снежный блонд

Такое окрашивание также рекомендуется выполнять в салоне красоты, поскольку дома с ним справиться будет весьма проблематично.

Цвет волос “снежный блонд”, который сейчас в тренде, напоминает снег – такой же яркий и белый. Чтобы добиться такого результата, сначала придется обесцветить волосы и сделать тонировку. В противном случае можно получить оттенок с желтизной.

Медный цвет

Медный цвет волос считается одним из самых стильных и эффектных в наступившем сезоне.

Но у него есть один серьезный недостаток, который заключается в том, что краска с рыжим пигментом быстро смывается.

Однотонный цвет волос

Однотонный цвет волос – это тот самый тренд, который никогда не проходит и останется вне времени и вне моды. Естественность всегда будет в приоритете.

Если есть желание сделать однотонное окрашивание, то надо помнить о том, что придется постоянно следить за отрастающими корнями.



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