 

В России в тайге разбился самолет с 16 людьми на борту

12.09.2021, 20:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Самолет марки L-410 сообщением Иркутск – Казачинское авиакомпании “Сила” совершил жесткую посадку в районе села Казачинское. […] На борту воздушного судна находились 14 пассажиров, два члена экипажа”, – говорится в сообщении.

Собеседники ТАСС рассказали, что, по предварительным данным, один из находившихся на борту самолета пассажиров находится в тяжелом состоянии.

Вероятными причинами инцидента называют отказ двигателя и ошибку экипажа при попытке совершить посадку в условиях тумана.

“РИА Новости” сообщают, что после жесткой посадки в тайге самолет загорелся.

Следком РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, отмечает агентство.

“Интерфаксу” представители местных властей рассказали, что самолет упал с малой высоты, в результате чего “четыре человека выжили” и 11 “зажаты в салоне”. Позже “Интерфаксу” в экстренных службах сообщили, что проверяют информацию о гибели одного человека – пилота.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.05 / Число новых случаев COVID-19 в Украине продолжает расти

07.09 / Рубль показал нейтральную динамику к доллару и евро

12.12 / В акциях протеста во Франции приняли участие свыше 26 тыс. человек

28.06 / Известная киргизская певица попала в ДТП и находится в коме

13.12 / Хакеры похитили данные минфина США

07.01 / Пресса приписала приказ отправить Нацгвардию в Вашингтон Пенсу, а не Трампу

06.02 / Яценюк: Зеленский знает, как работает телевидение. Украина может выиграть борьбу против российской пропаганды, если президент начнет ее

24.09 / Приставы арестовали квартиру Навального в Москве

25.06 / СТРАНА – СБУ признала Киркорова угрозой для национальной безопасности Украины

19.02 / Рада ужесточила ответственность за сексуальное насилие над детьми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика