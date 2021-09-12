 

В Киеве произошло ДТП с участием девяти машин, есть пострадавшие

12.09.2021, 20:46, Новости дня
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Со слов очевидцев, на дороге “начало раскручивать KIA и еще один автомобиль”, и по инерции они “начали крушить” другие машины.

По данным “Еспресо”, в результате аварии госпитализация понадобилась пяти людям, травмы у них различной степени тяжести.

На месте событий присутствует полиция, движение в этом районе перекрыли.

На одном из фото с места событий видно, что на дороге лежит двигатель одной из машин.

Фото: espreso.tv

https://www.facebook.com/vartovi.espreso/videos/1065683044170011/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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