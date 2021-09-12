В Киеве произошло ДТП с участием девяти машин, есть пострадавшие
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Со слов очевидцев, на дороге “начало раскручивать KIA и еще один автомобиль”, и по инерции они “начали крушить” другие машины.
По данным “Еспресо”, в результате аварии госпитализация понадобилась пяти людям, травмы у них различной степени тяжести.
На месте событий присутствует полиция, движение в этом районе перекрыли.
На одном из фото с места событий видно, что на дороге лежит двигатель одной из машин.
Фото: espreso.tv
https://www.facebook.com/vartovi.espreso/videos/1065683044170011/
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