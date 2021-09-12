 

Астронавты на МКС вышли в открытый космос для проведения работ

12.09.2021, 20:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАстронавты японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке вышли в открытый космос с борта Международной космической станции для проведения подготовительных работы по установке новой солнечной панели, следует из переговоров с Землей, транслируемых НАСА.

Напарником Хосидэ изначально должен был стать астронавт NASA Марк Ванде Хай. Их выход в космос намечался на 24 августа, но был отложен из-за проблем со здоровьем у Ванде Хая. В чем именно заключались эти проблемы, в NASA не уточнили, указав лишь, что они не требуют принятия чрезвычайных мер, передает ТАСС.

Выход в космос начался в 15:27 мск и продлится, как ожидается, около 6,5 часа. Хосидэ и Песке проведут подготовительные работы по установке новой солнечной панели iROSA.

Ранее сообщалось, что ночью 9 сентября в модуле «Звезда» сработала сигнализация, экипаж видел дым и чувствовал запах. Позже приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле «Звезда». Также астронавт Тома Песке сообщил, что запах сгоревшего пластика или электроники проник с российского на американский сегмент станции из-за работающей вентиляции. В Роскосмосе сообщили, что датчик задымления и сирена сработали на МКС во время подзарядки аккумуляторов, для удаления дыма была включена система очистки воздуха.

Позже российские космонавты на МКС уведомили наземных специалистов Центра управления полетами, что запах на МКС после срабатывания датчика задымления ослаб, но не прошел до конца, следует из переговоров экипажа с Землей.



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