 

Талибы договорились с главой МИД Катара о развитии отношений

12.09.2021, 20:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛидеры движения «Талибан» (запрещено в России) договорились в Кабуле с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани о развитии отношений, говорится в заявлении, опубликованном на странице представителя катарского политического офиса радикалов Мохаммада Наима в Twitter.

«Сегодня днем председатель [временного правительства] «Исламского эмирата Афганистан» («ИЭА» – самоназвание талибов) мулла Мохаммад Хасан Ахунд встретился с заместителем премьер-министра и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и сопровождающей его делегацией», – приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что «в ходе встречи руководство «ИЭА» подчеркнуло важность достигнутого ранее [в феврале 2020 года с США] Дохийского соглашения и назвало его историческим, поблагодарив катарскую сторону».

В сообщении также говорится о том, что и представители «Талибана», и глава катарского внешнеполитического ведомства заявили о важности продолжения дружественных отношений и привлечения международной помощи в Афганистан.

Ранее сообщалось, что заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в Кабул.

США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы* объявили об обретении Афганистаном полной независимости.



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