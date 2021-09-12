Мнение: Какая система вам кажется более правильной?

Иностранные агенты из "Левады" жирно набрасывают.

https://www.levada.ru/2021/09/10/kakoj-dolzhna-byt-rossiya-v-predstavlenii-rossiyan/ – цинк

Основной посыл, граждане хотят жить в меру сильной державе, с повышающимся уровнем благосостояния и при плановой экономике с распределением благ. Рыночек и западный путь развития что-то совсем не популярны. Хочется "более-лучшего" социализма. Типа как при Брежневе, но чтобы лучше. Отмечу лишь, что несколько лукаво выглядит противопоставление великой державы и высокого уровня жизни.

PS. Предлагаю желающим в комментариях самим ответить на предложенные 3 вопроса.

1. Какая экономическая система вам кажется более правильной?

2. Какая политическая система вам кажется более лучшей?

3. Вы бы хотели видеть сейчас в Россию в первую очередь…?

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