Ученые объяснили причину наибольшей тяжести “утренних” инфарктов

Американские исследователи провели анализ профильного исследования своих испанских коллег, посвященного взаимозависимости времени наступления сердечного приступа и тяжести его последствий. По словам исследователей, наибольший урон организму инфаркта, наступившему утром, объясняется особенностями циркадной системы человека.

Специалисты из Испании, в частности, выявили, что сердечные приступы, произошедшие у человека в период с 6 часов утра до полудня, несут для организма самые тяжелые губительные последствия. Так, инфаркты, наступившие утром, оставляют после себя более обширную площадь омертвевшей ткани миокарда, превышающую на 20% аналогичный показатель у людей, приступ у которых произошел в другое время суток. Поясняя такую динамику развития событий, эксперты, представляющие Гарвардскую медицинскую школу (штат Массачусетс, США), связывают повышенный урон с особенностями циркадных ритмов. “Циркадная система может регулировать многие физиологические параметры, делая нас более или менее восприимчивыми к неблагоприятным явлениям в определенное время дня. Например, в утренние часы внутренние биологические часы активизируют процессы свертывания крови, повышая риск сердечных приступов, инсультов и внезапной сердечной смерти в это время дня”, – пояснил один из авторов научной работы, доктор Фрэнк А.Дж. Шеер.

В частности, по наблюдениям ученых, приблизительно в 6:30 утра циркадная система производит выделение повышенного количества клеток PAI-1, блокирующих разрушение кровяных сгустков в сердечно-сосудистой системе. Такая тенденция, соответственно, увеличивает риск тромбоза, и как следствие – сердечных приступов. Со своей стороны медики призвали прибегать к простейшим профилактическим мерам, снижающих вероятность наступления инфаркта: уделять сну достаточное количество времени, бороться с избыточной массой тела, не злоупотреблять кофе и алкогольными напитками, поддерживать максимальную физическую активность, а также стараться адекватно реагировать на стрессовые ситуации, укрепляя психику. Материалы научной работы были опубликованы в Heart Journal.

Источник: www.medikforum.ru