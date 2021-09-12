Ученые рассказали о большой опасности ночного пробуждения для здоровья женщин

Австралийские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы негативного влияния на здоровье людей ночного пробуждения во время сна. По словам исследователей, упомянутый процесс является особенно губительным для женщин, увеличивая риск их преждевременной смерти.

К исследованию ученых, представляющих Университет Аделаиды (Австралия), была привлечена большая группа жителей Зеленого континента, насчитывающая около 8 тысяч человек – мужчин и женщин. Объектом изучения при этом были процессы, возникающие в организмах исследуемых при наступлении “бессознательного бодрствования” в ночное время при пробуждении от сна. Медики отметили, что причинами таких прецедентов могут быть как субъективные внешние факторы в виде шума, повышенной температуры или яркого света, так и внутренние проблемы со здоровьем спящего – например, апноэ или повышение артериального давления. В ходе эксперимента участникам надевали на период ночного отдыха прибор для мониторинга сна. После завершения наблюдений специалисты произвели анализ показаний оборудования. При этом, главным образом, учитывались такие нюансы, как частота пробуждения исследуемых на протяжении ночи и временной период, в течение которого затем происходило бодрствование до следующего засыпания. По итогам измерений была произведена процентная оценка показателей, продемонстрировавшая, что преимущественно женщины пробуждаются ночью реже, чем мужчины, однако именно для представительниц прекрасного пола такие проявления являются намного более губительными.

Как отметил один из авторов исследования Матиас Баумерт, возникновение ночного бодрствования у дам связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – инфаркта или инсульта. В частности, согласно данным исследования, у женщин, чаще просыпающихся ночью (6,5% ночного сна), вероятность наступления вышеуказанных опасных проявлений на 60-100% выше, чем у их визави, чей сон является крепким и непрерывным. Материалы научной работы были опубликованы изданием NVL.

Источник: novostivl.ru