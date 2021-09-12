Ольга Бузова замечена в компании двух футболистов

Ольга Бузова несколько лет назад развелась с Дмитрием Тарасовым, поэтому фанаты полагали, что она отдалилась от мира спорта. При этом вчера ее заметили в компании сразу двоих футболистов.

Вечер Бузова провела вместе с женой Павла Погребняка – Марией. Певица получила заранее приглашение на рабочее мероприятие. Позднее снимками артистка поделилась с фанатами, отметив что на нем «кубок легенд среди звезд футбола».

Фанаты удивились тому, что Бузова вновь приблизилась к данному виду спорта и футболистам. Другие же уделили больше внимания огромному количеству косметики на лице певицы. Остальные же поддержали телезвезду теплыми комментариями с комплиментами и пожеланиями.

Источник: www.paparazzi.ru