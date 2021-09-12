 

Вашингтон поможет Киеву “решить вопрос” с Крымом и Донбассом – украинский министр Резников

12.09.2021, 20:14, Разное
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Киев делает ставку на помощь Вашингтона в решении внутриполитических вопросов Украины. Команда Зеленского неоднократно акцентировала внимание на том, что поддержание диалога с Байденом нацелено на получение определенных привилегий.

Политики в Незалежной нередко говорят о влиянии Белого дома на государственный курс прямым текстом. Так, украинский министр Алексей Резников оценил перспективы партнерства Киева и Вашингтона после рабочей поездки Владимира Зеленского в США.

Он заявил, что Украина является единственной страной, с которой американские власти поддерживают связь на постоянной основе. Это, по словам, Резникова, демонстрирует готовность к стратегическому партнерству.

Помимо прочего, украинский политик сделал еще одно крайне резонансное заявление, передает РИА Новости. Он сообщил, что у Киева есть все основания полагаться на помощь США в “урегулировании” конфликта между Украиной и Россией.

Речь идет о “решении вопросов”, связанных с Крымом, Донецкой и Луганской областями. Стоит отметить, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года.



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