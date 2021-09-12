Из Умани в Израиль вернулись более 1400 хасидов с COVID-19 – СМИ

“Обновленные данные по числу зараженных, вернувшихся из Умани: более 1400 ортодоксов, вернувшихся из Украины, получили положительные ответы на анализы”, – говорится в сообщении.

Израильские СМИ 9 сентября писали, что паломники возвращаются из Умани с поддельными тестами на COVID-19. Называлась цифра в 117 хасидов с сомнительными документами.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира.

В 2021 году в Умани побывали более 30 тыс. паломников из разных стран, сообщали в Национальной полиции Украины. Празднования проходили 7–8 сентября.

В начале августа заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин говорил, что хасиды в Умани должны будут носить маски и проходить температурный скрининг. Центр общественного здоровья выделил 19 тыс. антисептиков, 190 тыс. масок и 50 тыс. экспресс-тестов, которые доставлены в Умань, сообщал Минздрав.

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