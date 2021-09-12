 

СК возбудил дело по факту ЧП с самолетом в Иркутской области

12.09.2021, 19:49, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП с пассажирским самолетом L-410 в Иркутской области, сообщили в пресс-службе СК.

«По поручению председателя СК России по факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта»)», – приводит сообщение ТАСС.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, самолет L-410совершил экстренную посадку, заходя на второй круг.

«На первый круг он зашел, что-то не получилось, стал разворачиваться, на второй круг пошел и все [совершил жесткую посадку]», – сказала собеседница агентства.

Самолет загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета. На место выдвинулись спасатели, привлечен вертолет Ми-8 МЧС из Иркутска. Самолет принадлежит компании ООО «Аэросервис».

Ранее сообщалось, что в Иркутской области самолет L-410 совершил жесткую посадку, на борту находились 14 человек.



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