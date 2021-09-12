 

Мнение: День рождения Марадоны

12.09.2021, 19:32, Разное
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Диего Марадона развлекается на своем дне рождения через 1,5 месяца после терактов 11 сентября, переодевшись в бен Ладена.


Фото сделаны 30 октября 2001-го года.

«Американцы пошли искать одного и убили 200 тысяч. Я против терроризма, но они обучили Бен Ладена сражаться с русскими. Они лжецы. Они тратят миллионы на оружие, хотя могли потратить их на восстановление Афганистана». (с) Марадона

США в свое время закрыли Марадоне въезд в штаты. Сам же Марадона не стеснялся водить дружбу с Фиделем Кастро и Уго Чавесом, а также не брезговал критикой и троллингом американского империализма, имея в отличие от многих прочих футболистов, какую-никакую, но политическую позицию.

Относительно самого бен Ладена, тот же Талибан официально считает, что он не имел никакого отношения к терактам 11 сентября и обвинения в его адрес были лишь предлогом для агрессии США против Афганистана.


Китайская работа "Похороны двухлетнего террориста в Афганистане".

Кстати, стоит отметить, что в результате "высокоточного" удара США по террористам ИГИЛ в Кабуле, были убиты только гражданские (включая 6 детей). Главный "террорист" оказался сотрудником американской НКО, который занимался раздачей еды в Кабуле. Пентагон уже валит все на рядовых исполнителей.

Источник: Colonel Cassad



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