О раке кишечника может говорить определенное ощущение при посещении туалета

Медики рассказали, что определенное ощущение при посещении туалета может говорить о раке кишечника. В случае с обнаружением опасных симптомов необходимо незамедлительно обращаться к врачу.

Рак является одним из самых опасных заболеваний, при этом главное его коварство состоит в трудности своевременного выявления. Австралийские исследователи рассказали, что для определения опасности появления летального недуга следует более внимательно относиться к собственному здоровью, улавливая неявные сигналы организма. Развитие злокачественного новообразования в отделах кишечника обязательно отображается на пищеварительной системе. Причем эти проявления являются специфическими, поэтому на них обязательно нужно обращать внимание.

Чувство неполного опорожнения кишечника испытывают при целом ряде заболеваний. Однако одной из причин такого симптома может быть именно онкологическая опухоль. Поэтому частые посещения туалета должно стать поводом для обращения к профильному врачу. Рак, по словам исследователей, меняет «туалетные привычки» человека, вызывая новые позывы к дефекации или ощущения невозможности полностью освободить кишечник.

Также необходимо обратить внимание на изменившийся стул, когда иной становится как его частота, так и консистенция. Кроме того, в таких случаях в стуле могут присутствовать примеси крови, она также выделяется из ректальной зоны. Больной онкологией теряет вес и тонус, а также постоянно чувствует усталость. В случае, если подобная симптоматика не проходит в течение трех и больше недель, следует срочно обращаться в больницу.

Источник: www.medikforum.ru