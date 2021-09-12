Ученые рассказали о динамике изменения метаболизма с возрастом

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили динамику изменения метаболизма в процессе жизненного пути человека. Выяснилось, что большую часть жизни данный процесс не претерпевает существенных изменений.

Отправной точкой научной работы стало расхожее убеждение большой части населения планеты в том, что человеческий метаболизм имеет тенденцию к постоянному снижению по сравнению с юношеским уже в среднем возрасте и далее. В процессе исследования учеными, представляющими Абердинский университет (Великобритания), был проведен анализ показателей метаболизма большой группы жителей Земного шара из 29 стран, включающей около 6,4 тысяч человек. При этом возрастной диапазон исследуемых колебался от восьми дней до 95 лет. Результаты показали, что динамика расхода энергии демонстрирует быстрое ускорение у детей до достижения ими годичного возраста – в упомянутый момент метаболизм малышей превышает показатель взрослого человека на 50%. В дальнейшем процессы обмена веществ постепенно снижаются вплоть до двадцатилетнего рубежа. Однако затем на протяжении четырех десятилетий метаболизм не претерпевает ощутимых изменений, начиная ухудшаться неуклонно лишь после 60 лет.

Примечательно, что итоги исследования опровергли и еще одно ошибочное мнение, предполагающее наличие у мужчин более быстрого метаболизма по сравнению с женским. “Мужчины в среднем сжигают больше калорий в день, чем женщины, но только потому, что мужчины, как правило, крупнее и имеют немного меньше жира в организме. Мужчина и жительница с одинаковой массой тела и одинаковым процентом жира будут иметь одинаковую скорость обмена веществ”, – отметил один из авторов исследования Герман Понцер. Материалы научной работы были опубликованы в Science.

Источник: www.vokrugsveta.ru