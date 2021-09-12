 

“Пошла делать”, “Это ж какую силу воли надо иметь”. Паперная показала любимое упражнение

12.09.2021, 18:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На видео актриса отжимается на руках, стоя спиной к стулу. Она написала, что это одно из ее любимых упражнений.

“Пошла делать”, – отреагировала Сумская в комментариях.

“Это ж какую силу воли надо иметь!” – написала granja77.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

Контекст:

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Паперная известна по фильмам и сериалам “Во имя любви”, “Оттепель”, “Куба”, “Одна ложь на двоих”, “Тонкие материи”.

В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / В олимпийской деревне в Токио у первых двух спортсменов подтвердили COVID-19

12.02 / Венгрия начала прививать граждан “Спутником V”. Это единственная страна ЕС, использующая российскую вакцину

20.10 / Goldman Sachs выплатит США 2,8 млрд долларов за скандал с фондом 1MDB

11.03 / CBS – в споре с Меган Маркл королевская семья полагается на помощь жёлтой прессы

31.12 / Лукашенко заявил об отсутствии у Всебелорусского собрания полномочий менять конституцию

24.07 / Рейтинг одобрения Байдена впервые снизился до 50% в США

10.11 / Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит

05.08 / Бюджет военной разведки Украины оказался втрое меньше бюджета СБУ

28.06 / Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 27 июня

19.05 / Психотерапевт рассказал о методах лечения чиновников от коррупции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика