“Пошла делать”, “Это ж какую силу воли надо иметь”. Паперная показала любимое упражнение

На видео актриса отжимается на руках, стоя спиной к стулу. Она написала, что это одно из ее любимых упражнений.

“Пошла делать”, – отреагировала Сумская в комментариях.

“Это ж какую силу воли надо иметь!” – написала granja77.

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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

Контекст:

Антонина Паперная родилась в 1990 году. Ее родители – Ольга Сумская и украинский актер Евгений Паперный – расстались в 1991 году, прожив вместе четыре с половиной года.

Паперная известна по фильмам и сериалам “Во имя любви”, “Оттепель”, “Куба”, “Одна ложь на двоих”, “Тонкие материи”.

В гражданском браке с российским артистом Владимиром Яглычем Паперная родила двоих детей: дочь Еву (2017) и сына Даниила (2020).

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