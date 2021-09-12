 

В Перми создали программу для оптимизации энергоснабжения

12.09.2021, 18:42, Новости дня
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Ученые из пермского университета создали специальную компьютерную программу, которая позволит оптимизировать энергоснабжение любого промышленного предприятия.

В результате можно рассчитывать на стабильную экономию электроэнергии, а также на более длительный период эксплуатации оборудования, которое алгоритм избавит от ненужных перегрузок.

По словам ученых, новая система уже опробована на нескольких крупных промышленных предприятиях Пермского края, где она зарекомендовала себя с лучшей стороны. В РФ как в индустриальной стране очень много энергии тратится в промышленности, отмечают специалисты. Внедрение подобных программ позволит достичь огромной экономии средств в национальном масштабе, а также уменьшить влияние на окружающую среду.



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