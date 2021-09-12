Обнаружено 2 тысячи генов, отвечающих за долголетие
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Исследование организмов животных позволило испанским ученым обнаружить более двух тысяч генов, благодаря которым тормозится старение организма. Речь идет о возможности восстанавливать структуру ДНК, влиять на свертываемость крови, укреплять иммунную систему и т.д.
Как отмечают специалисты из университета в Барселоне, данное исследование может открыть возможность для обеспечения гарантированно долгой жизни и для человека. Теоретически можно довести средний показатель до 120 лет.
На сегодня основной проблемой является устранить причины заболеваний, которые приводят к прогрессирующему старению и преждевременной смерти. Подробнее о результатах исследования можно прочитать на страницах журнала Molecular Biology and Evolution.
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