Обнаружено 2 тысячи генов, отвечающих за долголетие

Исследование организмов животных позволило испанским ученым обнаружить более двух тысяч генов, благодаря которым тормозится старение организма. Речь идет о возможности восстанавливать структуру ДНК, влиять на свертываемость крови, укреплять иммунную систему и т.д.

Как отмечают специалисты из университета в Барселоне, данное исследование может открыть возможность для обеспечения гарантированно долгой жизни и для человека. Теоретически можно довести средний показатель до 120 лет.

На сегодня основной проблемой является устранить причины заболеваний, которые приводят к прогрессирующему старению и преждевременной смерти. Подробнее о результатах исследования можно прочитать на страницах журнала Molecular Biology and Evolution.