О ремонте подержанного автомобиля может говорить несоответствие цвета его кузова

Эксперты назвали несоответствие цвета кузова поддержанного автомобиля вероятным доказательством того, что он был в ремонте. Кроме того, при покупке на вторичном рынке следует учитывать еще целый ряд факторов.

Покупая машину на вторичном рынке, всегда есть риск приобрести транспортное средство с некачественными комплектующими. Предохраниться от такого рода опасностей можно, внимательно осмотрев автомобиль. Эксперты советуют обращать внимание на однородность покраски кузовной части. Главным требованием, конечно же, является полная проверка машины на специальных сервисах.

Первым делом необходимо проверить данные автомобиля через специальные сервисы. Установив настоящий пробег и вероятность участия в ДТП, далее необходимо проверить, есть ли различия в оттенках покраски, а также песчинок или волос на кузове. Можно для этого применить измеритель толщины, который покажет разницу в плотности покрытия.

Любые различия могут говорить о вероятности послеаварийного ремонта авто. Если при этом были произведены замены панелей, останется и шов от сварочных работ. Установить наличие «не родных» деталей поможет и осмотр и сравнение их с обеих сторон.

Сверять краску следует и на болтах, как пишет «Инфореактор», советуется также применить измерение расстояний от колесной арки до колеса. Также возможны замена поврежденных в столкновении фары и лобового стекла, дата установки которого должна совпадать с датой выпуска машины.