Летевший из Москвы в Новосибирск самолет сел в Екатеринбурге из-за неисправности

В Екатеринбурге из-за технической неисправности сел самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Новосибирск, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В 3:48 (1:48 мск) воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющее рейс U6-100 сообщением «Москва-Новосибирск» совершило незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) по причине технической неисправности – неустойчивое показание датчика скорости», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

На борту находились 182 пассажира, из них 11 детей, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило.

Ранее сообщивший о бедствии самолет, направлявшийся из Волгограда в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.