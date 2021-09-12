 

Летевший из Москвы в Новосибирск самолет сел в Екатеринбурге из-за неисправности

12.09.2021, 18:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Екатеринбурге из-за технической неисправности сел самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Новосибирск, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В 3:48 (1:48 мск) воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющее рейс U6-100 сообщением «Москва-Новосибирск» совершило незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) по причине технической неисправности – неустойчивое показание датчика скорости», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

На борту находились 182 пассажира, из них 11 детей, посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило.

Ранее сообщивший о бедствии самолет, направлявшийся из Волгограда в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево.



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