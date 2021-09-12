 

Глава СК поручил изучить причины и основания задержания россиянина в аэропорту Праги

12.09.2021, 18:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина РФ в аэропорту Праги.

«Председатель Следственного комитета РФ поручил изучить основания задержания в Чешской Республике российского гражданина», – говорится в сообщении на сайте СК.

В СК подчеркнули, что «в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О.Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД РФ изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства».

Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России, основанием послужил международный орден на арест, выданный Украиной.



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