Глава СК поручил изучить причины и основания задержания россиянина в аэропорту Праги
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина РФ в аэропорту Праги.
«Председатель Следственного комитета РФ поручил изучить основания задержания в Чешской Республике российского гражданина», – говорится в сообщении на сайте СК.
В СК подчеркнули, что «в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества Михайлову О.Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД РФ изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства».
Напомним, в аэропорту Праги был задержан гражданин России, основанием послужил международный орден на арест, выданный Украиной.
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