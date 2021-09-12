Мнение: Сонный Джо, натуральный оброк и креативные задачи

1. Президент США Джо Байден продолжает впадать в деменцию. Недавно он с подозрительной поспешностью, больше похожей на бегство, вывел войска США из Афганистана. Теперь он поплыл на церемонии памяти терактов 11 сентября, которые 20 лет назад стали главным поводом для вторжения в Афганистан:

https://iz.ru/1220488/2021-09-11/baiden-sdelal-neponiatnyi-zhest-v-khode-traurnoi-tceremonii

Президент США Джо Байден произвел непонятный жест во время траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке. <…>

Байден, стоя в окружении прошлых лидеров страны, стянул маску и крикнул кому-то в толпе. Что и кому крикнул президент США, Спайринг не уточнил. Корреспондент приложил к записи фотографию, запечатлевшую этот момент.

Кроме Джо Байдена и его жены Джилл, в церемонии памяти также приняли участие экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон с супругами.

Проблема именно в Байдене. Пока экс-президенты и бывшие перволеди ведут себя серьёзно, надев полагающиеся моменту траурные маски, Байден, напротив, снимает маску и что-то весело кричит в толпу:

Это далеко не первый случай за последние месяцы, когда мистер Байден теряется во времени и пространстве, и далеко не самый вопиющий. Бедная Америка, чем ты заслужила такую судьбу?

2. В июле Евросоюз прикрутил экономическую помощь Венгрии, после того как венгры приняли по примеру России закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних:

https://olegmakarenko.ru/2188745.html

Теперь, похоже, очередь дошла и до Польши. Принцип «без геев нет денег» становится новым политическим кредо ЕС:

https://lenta.ru/news/2021/09/07/nomoney/

Европейский Союз пригрозил заблокировать 126 миллионов евро (около 150 миллионов долларов), которые должен был выделить местным правительствам из Фонда сплочения. Обещанных денег могут лишиться пять воеводств (провинций), где действуют законы, ущемляющие права геев, лесбиянок и других секс-меньшинств. Об этом сообщает Bloomberg.

Европейская комиссия разослала главам воеводств соответствующие предупреждения. В них указано, что деньги будут удержаны, если резолюции против ЛГБТК не отменят. Средства должны выделить в рамках программы React-EU, направленной на помощь европейским экономикам справиться с последствиями пандемии коронавируса.

В течение нескольких лет польские гмины (муниципалитеты), поветы (уезды) и воеводства один за другим объявляли себя «зонами, свободными от ЛГБТ». Местные власти принимали резолюции, запрещающие демонстрировать символику сексуальных меньшинств или свою принадлежность к ним. По данным на июнь прошлого года, около 100 муниципалитетов (включая пять воеводств), охватывающих около трети страны, ввели такие законы.

Будет забавно, если ЕС в итоге развалится из-за содомии. Брекзит (выход Великобритании из Евросоюза) по крайней мере был спровоцирован экономическими вопросами, мигрантами и другими более традиционными проблемами.

3. Составителям заданий для подростковых олимпиад запретили прятать в условиях политику. Оно и правильно. Мне приходилось видеть креативные задания в духе «учитель получает 5 тысяч рублей в месяц, а олигарх тратит 5 миллиардов рублей в год. Рассчитайте, сколько лет надо работать учителю, чтобы этих денег хватило олигарху на один день»:

https://www.facebook.com/kostyaknop/posts/10222695283824283