 

В Забайкалье обнаружен уникальный ребёнок, который протрезвевает в пять раз быстрее обычного

12.09.2021, 18:11, Разное
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Минздрав Забайкальского края исследует феномен 12-летнего жителя села Новоказачинск, чей организм с невероятной скоростью перерабатывает алкоголь.

Уникального ребёнка в Новоказачинске обнаружили случайно. В конце мая Сергей С. вместе с одноклассниками отмечал окончание учебного года и все они пришли в школу совершенно пьяными. Завуч заперла четверых учеников в классе и вызвала родителей. Когда примерно через час родители пришли, трое из нарушителей порядка были по-прежнему пьяны, а Сергей – абсолютно трезв. Его походка была ровной, запах алкоголя отсутствовал, руки не дрожали, а лицо не было красным. Однако опытный забайкальский педагог ошибиться не мог – алкогольное опьянение завучи определяют намного точнее, чем врачи-наркологи. Ребёнка направили в Читу на обследование.

«Мы провели несколько тестов и предположение подтвердилось, у мальчика уникальный метаболизм алкоголя. Выпив 200 миллилитров водки, через час он уже трезв. Алкоголь не определяется ни в крови, ни в выдыхаемом воздухе. Мы довели содержание алкоголя в его крови до трёх промилле, и через 84 минуты получили ноль! Это невероятно!» – рассказал заведующий кафедрой биохимии местного мединститута.

Родственники Сергея говорят, что большую роль в его феномене сыграла наследственность. Его прадед, лучший механизатор совхоза, вспахивал 18 гектаров, выпив литр самогона. Дед на спор выпивал поллитра водки и ходил по перилам моста через Ингоду.

Сергей намерен использовать свой дар на благо общества – он мечтает стать водителем грузовика.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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