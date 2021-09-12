 

“Вы прекрасны”, “Боже мой”. Зеленские поцеловались на публичном мероприятии

12.09.2021, 18:06, Новости дня
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Торжества прошли в Национальном дворце искусств Украина, где президент поздравил спортсменов с Днем физической культуры и спорта.

Зеленский поцеловал жену во время исполнения песни Kiss Me. Видео этого момента опубликовали в фан-аккаунте Зеленской в Instagram. Подписчиков этот поступок порадовал.

“Ви прекрасны”, – написала tanysh_0009.

“Боже мой”, – отметил пользователь nur_a.ismail.

“Люблю эту президентскую пару”, – прокомментировала natasha.zelinskaya.

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Публикация от * * * * * (@uafirstlady)

 

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские поженились в 2003 году. Супруги воспитывают двух детей – дочь Александру и сына Кирилла. Зеленский вступил в должность президента в мае 2019 года.

Первая леди занимается гуманитарными проектами, среди которых – улучшение уровня школьного питания, культурная дипломатия и создание равных возможностей для женщин и мужчин.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Андрей Богдан говорил, что при нем Зеленская “никогда не влезала в управление государством”.

“Нет. Лена очень имеет большое влияние, но это влияние – оно не распространяется… не распространяет она сознательно. Ну, мне так кажется, я могу ошибаться. Наверное, где-то я ошибаюсь”, – сказал он, отвечая на вопрос, правда ли, что больше всех президент прислушивается к жене.

Собеседники “ВВС Україна” в Офисе президента говорили, что Зеленский “очень уважает” мнение жены, но она не вмешивается в политику. По словам первой леди, она не дает супругу советов, касающихся работы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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