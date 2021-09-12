 

Путин и Лукашенко не договорились о главном, на чем строится государство – Венедиктов

12.09.2021, 18:06, Новости дня
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“Я прочитал стенограмму этой пресс-конференции. На что я обращаю внимание. Не договорились про главное. Не договорились о наличии единой валюты, потому что не договорились, у кого в руках станок. Все остальное – ничего нового. […] Прорыв – это единая валюта и станок в руках кого. Тогда это фундамент, на котором дальше строится государство”, – сказал он.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве 9 сентября, переговоры длились почти 3,5 часа. По их итогам Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы. Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа. Путин также допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси.

Контекст:

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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