 

В Украине усилили защиту природно-заповедного фонда – Шмыгаль

12.09.2021, 18:06, Новости дня
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“В Украине заработал электронный государственный кадастр территорий и объектов природно-заповедного фонда. Создание такого кадастра было предусмотрено еще в 1992 году, но за эти годы он не был реализован. Мы эту ситуацию исправили”, – написал он.

По словам премьера, запуск электронного госкадастра природно-заповедного фонда (ПЗФ) – “еще один шаг к европейской интеграции Украины”.

“Восстановление и увеличение площади природно-заповедного фонда является частью наших обязательств. Кадастр должен положить конец манипуляциям с природоохранными землями и улучшить систему мониторинга и защиты ПЗФ”, – объяснил Шмыгаль.

Контекст:

Согласно закону “О природно-заповедном фонде Украины”, к ПЗФ принадлежат природные территории и объекты (природные заповедники, биосферные заповедники, национальные природные парки, региональные ландшафтные парки, заказники, памятники природы, заповедные урочища) и искусственно созданные объекты – ботанические сады, дендрологические парки, зоологические парки, памятники природы, парки-памятники садово-паркового искусства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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