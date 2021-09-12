 

“Быть такой красивой в любой ситуации – это талант”. Леся Никитюк показала, как выходит из частного самолета

12.09.2021, 18:06, Новости дня
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“Все видели этих модных дев, которые фоткаются перед входом на борт частного самолета, с дорогими сумками в руках. Но никогда не показывает выход. Думаю, он выглядит так”, – написала ведущая.

На фото за ней в открытой двери самолета видна поднятая нога.

“Ну, это шедевр. А быть такой красивой в любой ситуации – это талант”, – считает tbidnuk.

“Ты шикарна! Это просто amazing”, – написала _lady.le_fan

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”. 

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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