 

Простая специя с утренним кофе защитит от холестерина, давления и рака

12.09.2021, 17:40, Разное
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Ученые назвали, как с помощью всего лишь утреннего кофе можно улучшить состояние здоровья. Как оказалось, защитить от вредного холестерина, повышенного давления и даже рака может простая специя к бодрящему напитку.
Многие стремятся улучшить состояние здоровья, принимая всевозможные препараты и биодобавки или часами занимаясь изнурительными упражнениями. Однако избежать угрозы целого ряда серьезных недугов можно и с помощи обычного завтрака. Вместе с чашкой кофе для этого исследователи советуют употреблять определенную специю. Так, обычная корица, добавленная к чашке напитка, полезна для диабетиков и больных другими заболеваниями.

В ходе эксперимента было доказано, что совмещение кофе и корицы поможет снизить уровень вредного холестерина и сахара в крови на 26-27 процентов. При регулярном употреблении таким способом снижается и риск развития диабета 2 типа. Так, добавки, содержащие корицу, выпитые натощак, на 29 процентов понижают уровень глюкозы. Поможет специя и понизить систолическое и диастолическое артериальное давление.

Согласно же результатам исследования, проведенного индийскими учеными в Национальном институте рака Читтаранджана, есть у корицы и возможности противостоять онкологии. Противовоспалительные и индуцирующие апоптоз свойства приправы убивают клетки злокачественного новообразования в толстой кишке. Кроме того, ранее ряд научных работ уже доказал эффективность специи в борьбе с колоректальными опухолями и раком печени. Издание Science Heritage Journal сообщает, что корица результативна и для противостояния онкологических заболеваний груди и легких, а также лейкемии.

Источник: profile.ru



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