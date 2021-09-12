Глава МИД Катар прибыл в Кабул

Заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в Кабул, сообщил представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Сохаил Шахин.

«Да, подтверждаю», – ответил он на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Ранее первый чартерный рейс с американцами на борту из Афганистана с момента окончательного вывода войск США из страны приземлился в аэропорту столицы Катара Дохи.

США завершили вывод ВС из Афганистана. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости.